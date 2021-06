Críticas a James Corden por una sección de su programa que consideran racista contra los asiáticos

The Late Late Show with James Corden de CBS está generando controversia, especialmente tras el aumento de los delitos de odio contra los asiáticos que está habiendo en Estados Unidos. Y es que una de sus secciones, Spill Your Guts (Echa las tripas), ha sido tachada de racista por algunos espectadores.

Esta sección del programa de James Corden consiste en que los invitados han de elegir si responder preguntas comprometidas o comer de la comida que hay en la mesa catalogada como "asquerosa". Sin embargo, muchos de estos platos existen realmente y provienen de culturas asiáticas.

Desde el balut, huevo de pato ya fertilizado con su embrión común en Filipinas, China, Camboya o Vietnam, hasta los huevos centenarios de China, pasando por las patas de pollo, todos ellos han pasado por la mesa de Spill Your Guts y han sido catalogados como "horribles" o "realmente asquerosos".

Lo cierto es que, para culturas occidentales, son manjares realmente singulares que no comeríamos nunca, pero para ciudadanos asiáticos no son tan extraños como parecen, y criticarlos supone una estigmatización hacia ellos. Por eso, han abierto una recogida de firmas en Change.org que actualmente acumula más de 12.600 firmas para retirar la sección.

Los organizadores piden, también, que James Corden se disculpe públicamente y que se donen fondos a organizaciones asiático-americanas que trabajan para ayudar a los propietarios de tiendas y restaurantes asiáticos.

"Esta sección no solo es increíblemente ofensiva e insensible desde el punto de vista cultural, sino que también fomenta el racismo antiasiático. Muchos asiático-americanos son constantemente intimidados y reciben burlas por sus alimentos nativos, y esta sección lo amplifica y fomenta", dice la petición. "Contenidos como este perpetúan y fomentan continuamente el daño y el racismo contra los asiático-americanos en nuestra vida cotidiana".

Algunos de los firmantes afirmaron estar de acuerdo con lo mal que le parecía esa sección: "Ver cómo se utiliza la comida de mi cultura como broma es ofensivo y perezoso. Hagan mejores chistes".