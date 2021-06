Otea prepara un protocolo para solicitar a Salud la apertura de barras

En unas declaraciones a los medios tras la presentación de la Feria del Libro de Oviedo, ha señalado que ahora que "el Gobierno escucha con detenimiento las propuestas de Otea", quieren presentar un protocolo de apertura de barras "con las medidas que haya que tomar".

Almeida se ha mostrado "muy ilusionado y contento" por las nuevas medidas para el sector, incluida la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de tumbar la obligación de llevar un registro de clientes en los locales de ocio nocturno. No obstante, ha remarcado que "los bares no están abiertos todavía", en referencia a aquellos que tienen gran superficie de barra y no tienen terraza.

Oviedo, ha dicho, es una ciudad en la que "gracias al apoyo explícito del Ayuntamiento", y a la "paciencia" de los vecinos, se pueden tener terrazas amplias y mantener los negocios abiertos. Sin embargo, esto no ocurre en toda Asturias, a juicio del presidente de Otea. "Cuando las condiciones lo permitan, tenemos que tener las barras abiertas, sino, a ver cómo explico yo que hay una fiesta de prao de 5.000 personas y no está la barra abierta en un bar de Villaviciosa", ha agregado.

Sobre las actuales terrazas, ha defendido la modernización de las ordenanzas municipales que las regulan para "vivir la ciudad", permitiendo mayores superficies que las contempladas en las actuales normativas. Ello no implica, ha reconocido, que haya espacios "sobredimensionados" que deberán volver al sitio al que estaban. "Las terrazas tiene que tener una ordenanza más aperturista, pero no con el volumen que tenemos en este momento", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha celebrado las nuevas medidas sanitarias, y ha remarcado que "va siendo hora de recuperar poco a poco la normalidad". Sobre el control de aforos en las fiestas de barrio y de prao, Canteli ha dicho que "es complicado", aunque su Equipo de Gobierno "luchará a muerte" por poder hacerlo.

En este mismo sentido, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO), Eva Sánchez, ha indicado que las asociaciones locales "están expectantes" por la evolución de la situación epidemiológica, y están retrasando "un poco" la organización de sus fiestas.

Ha apuntado Sánchez que "prácticamente todas" las asociaciones de vecinos "quieren dar el bollo y la botella de vino", aunque dudan sobre el resto de eventos vinculados a las fiestas, tales como la música, las comidas en el exterior o los sorteos.