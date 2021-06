Hosbec pide a todas las CCAA que "copien" a la Comunitat y permitan adaptar la vacunación a las vacaciones

Así lo ha manifestado este viernes la secretaria general de la patronal hotelera, Nuria Montes, en una rueda de prensa en la que se ha analizado la situación del sector hotelero al inicio del verano y sus perspectivas de futuro.

Para Montes, la posibilidad de establecer un sistema de cita para la vacunación que sea compatible los viajes vacacionales es "muy importante" y ha hecho una valoración "muy positiva" de este anuncio, realizado por 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.

Según la secretaria general de Hosbec, con las citas que se están dando actualmente, a veces con unos pocos días de antelación o incluso 48/24 horas antes, "la gente no sabe cuando la van a llamar para la vacunación" y "tiene esa inquietud de que le coincida su vacunación con su periodo de vacaciones" estando de viaje.

Por ello, espera que "esta iniciativa la copien el resto de comunidades y que sean los usuarios, los ciudadanos, los que podamos elegir nuestro período de vacunación para hacerlo compatible y no tengamos ese miedo de: no voy a irme de vacaciones por si me llaman para vacunarme. Esto es lo peor que podría pasar", ha asegurado.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba este jueves la iniciativa valenciana durante la sesión de control de Les Corts, donde señaló que "la mejor manera" de defender los intereses de los valencianos en estos momentos es "superar la pandemia y reactivar la economía".

Por ello, como medida para reactivar la economía a la puertas de la temporada turísticas avanzó que "en breve" los valencianos podrán adaptar su cita de vacunación a sus vacaciones y viajes.

Puig recordó que en la Comunitat Valenciana ya hay más de 3 millones de dosis administradas -un total de 2.092.408 personas cuentan ya con una dosis de la vacuna y 1.155.825 personas la vacunación completa-, esta semana se marcará un nuevo récord con más de 400.000 dosis inoculadas y se ha adelantado una semana la vacunación al grupo de 40 a 49 años.