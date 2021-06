Familia de Juan de la Cierva insiste en que "no hay ningún documento que pruebe su vinculación con el golpe de Franco"

Así lo ha manifestado Fernando de la Cierva, nieto del ingeniero murciano y en representación de la familia, tras mantener un encuentro junto a Jaime de la Cierva con el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.

Tras expresar las muestras de apoyo recibidas y la defensa por parte del Gobierno regional y su presidente, Fernando López Miras, de la figura de De la Cierva, ha dejado claro que el nombre y legado del ingeniero murciano "debe quedar fuera del debate político en el que lo ha colocado una decisión", a su juicio, "tomada de forma injusta por el Ministerio de Transportes al pedir un único informe a una persona cuyo parecer ya había manifestado previamente".

"Los intentos burdos de manchar su memoria resultan todavía más ridículos considerando la trascendencia universal de una figura que recibe frecuentes homenajes en otros lugares del mundo", ha defendido Fernando de la Cierva, que ha adelantado que la familia apoyará las medidas y acciones legales que tome el Ejecutivo murciano "encaminadas al cumplimiento de una petición de la Asamblea Regional aprobada con posterioridad en el Congreso".

Por los trabajos y logros del inventor del autogiro "pensamos que el aeropuerto debe llevar su nombre" y en cualquier caso, ha manifestado, "De la Cierva es patrimonio de todos los murcianos y españoles y su legado estará y seguirá estando presente cada vez que unas alas giratorias atraviesen los cielos de todo el mundo".

Preguntado sobre la opinión que la RAE recoja, en su material biográfico español, que De la Cierva participó en el suministro de armamento el día que falleció, entiende que esa entrada en la RAE "supongo que la habrá hecho un miembro de la RAE, porque tenemos informes de otros historiadores que dicen lo contrario".

Recuerda que fue una cuestión que discutió con miembros de la Asociación de Memoria Histórica en Murcia, que le reconocieron que lo que hay "son conjeturas y rumores".

De hecho, ha indicado que su abuelo es tan reconocido en todo el mundo que cada año, el 21 de septiembre, en el aniversario de su nacimiento, la Royal Aeronautical Society de Londres celebra una conferencia en su honor. "Edison dijo que el autogiro era el mayor avance que se había hecho en la historia de la aviación desde los hermanos Wright", recuerda.

INDULTO A DE LA CIERVA

Por su parte, el consejero considera que la decisión del Ministerio es "injusta" y se ha remitido a las declaraciones del portavoz del Ejecutivo murciano este jueves, que adelantó que se emprenderían todas las acciones de recurso administrativo y, posteriormente, judicial "que sean necesarias".

Aboga por "utilizar la moderación y la concordia y en esa concordia estaría bien que indultaran a Juan de la Cierva, que ha sido condenado sin juicio y de una manera partidista".

Y es que, ha resaltado, "independientemente de la ideología que pudiera tener o no, que es una cuestión que está en discusión, su legado es indiscutible y todo el mundo cuando habla del ala giratoria se le atribuye a una persona que nación en la Región".

Por ello, defiende la importancia del legado "histórico y científico" de la figura de De la Cierva. "Estamos siempre protestando porque no se le da reconocimiento a la ciencia, que nadie es profeta en su tierra y para un buen científico que tenemos, junto a Isaac Peral, que es ejemplo de innovación y emprendimiento, su legado no puede mancharse de una manera tan torticera".

"No habría drones si no fuera por él", ha defendido el consejero murciano, quien ha pedido que "se quite esto de la batalla política". Desde el Ejecutivo murciano apuestan por un necesario debate en el mundo de los historiadores, "enriquecerlo y buscar a gente dotada de mayor objetividad que trate de aportar datos, informes y papeles más sólidos que las meras conjeturas".

Preguntado sobre si es necesario derogar la Ley de Memoria Histórica, ha argumentado que en la tramitación del expediente del nombre del aeródromo "no se pide informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que decide encargar el informe a un historiador que conocían perfectamente hacia dónde iba a ir dirigido e incorporarlo al expediente".

"En los tres largos años que llevamos tramitándolo, en ningún documento se dijo que fuera necesario preguntarle a la Secretaria de Estado de Memoria Democrática", por lo que ha declinado hacer valoraciones sobre dicha Ley, que "tiene pinta de ser bastante escorada hacia algún lado y si encima se aplica de una forma sesgada e ideológica no podemos estar de acuerdo".