Aurah Ruiz se sincera sobre su relación actual con Jesé Rodríguez: "Me he sentido traicionada"

Los seguidores de Aurah Ruiz por fin tienen noticias de la canaria tras estar semanas desaparecida de todas sus redes sociales. Una situación que ha hecho saltar todas las alarmas y desatar rumores de ruptura entre ella y el jugador Jesé Rodríguez.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha vuelto a su canal de Mtmad para aclarar en que punto se encuentra con el padre de su hijo. Su relación no se encuentra en su mejor momento tras la segunda oportunidad que se dio la pareja en diciembre de 2020.

También se ha querido disculpar con sus espectadores y fans al haber desaparecido incluso de su canal de Mediaset, en el que cada semana subía un vídeo actualizando su vida y sus proyectos profesionales.

Aunque la famosa no ha confirmado su ruptura con Jesé de manera directa, sí que ha hablado sobre su relación con él y afirma sentirse "traicionada", además de haberle lanzado varias pullas sobre su papel como padre.

Otro de los temas que ha querido zanjar en su canal debido a los rumores que circulaban por las redes, ha sido sobre un videoclip musical que protagonizó la pareja en el que ella ha afirmado que se sintió "utilizada".

"Realmente creo que mis redes sociales tienen muchos más seguidores que su canal musical, por lo que sí que fue una estrategia de marketing hacer un videoclip juntos. También lo hice porque supuestamente me paga un dinero que nunca me lo ha pagado, a ver si algún día me lo paga", ha comentado la joven en relación con el ya mencionado vídeo musical.