Oltra: "No se puede exceptuar a las residencias de la prohibición de contacto porque son los más vulnerables"

Oltra, en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el pleno del Consell, ha se ha referido así a las críticas de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) porque su departamento haya desestimado todas las propuestas de flexibilización de las medidas anticovid que había solicitado en los centros de mayores.

Al respecto, ha explicado que con la incidencia acumulada actual de la Comunitat Valenciana, por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, la resolución establece que en los centros libres de covid "el régimen de visitas se mantendrá con normalidad". Por ello, ha apremiado a Aerte a que si conoce de algo caso que no se cumple y es asociado suyo que le recuerde la normativa y si no lo es, que lo comunique a la Conselleria y "la Conselleria actuará".

Otra cosa, ha aclarado, es que se mantiene la obligatoriedad de mantener la distancia y "no se puede alterar esa normativa porque dependen de las autoridades sanitarias, que saben lo que se debe hacer en cada momento". "El contacto físico se permitirá en cuanto la Conselleria de Sanidad lo autorice", ha garantizado.

En esta línea, ha subrayado que se aplica la "misma normalidad" en las residencias que tiene la población general porque, ha apuntado, "no tiene sentido que una persona mayor que vive en su casa tengan unas restricciones y en una residencia no se cumplan", cuando además en los centros los usuarios también salen y entran trabajadores que aún no están vacunados. "Hasta no haya una vacunación grupal las autoridades sanitarias no retrasarán estas medidas que son protectoras", ha recalcado.

"Somos sensibles y sabemos lo importante que es el contacto, hemos recibido las peticiones de Aerte y se han hablado con los técnicos de Sanidad y han señalado que todavía no se puede relajan la distancia social", ha apuntado.

RESERVA DE PLAZAS

Además, ha recalcado que la pandemia sigue ahí y de hecho hay cuatro residencias con brotes abiertos porque, ha recordado, la vacuna evita la letalidad, pero no da una cobertura del cien por cien de modo que se puede contraer la enfermedad pero de forma más leves.

Por ello, se ha rechazado también la petición de Aerte de eliminar la reserva de plazas para posibles aislamientos porque puede seguir habiendo contagios y precisamente las residencias es donde el impacto ha sido terrible". No obstante, ha recordado que desde abril se rebajo esta reserva de plazas a la mitad.