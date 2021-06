Diseñan neurocables para la reparación de lesiones del sistema nervioso

Según ha explicado el equipo del CBIT-UPV, a día de hoy no existe una terapia clínica eficaz para la regeneración de lesiones nerviosas que afecten a longitudes de nervio superiores a los 2 cm, donde el nervio no puede encontrar su objetivo y, a menudo, ese nervio desorientado termina anudándose en una bola dolorosa llamada neuroma.

En lesiones menores se emplea el injerto de nervio, normalmente del propio paciente (autoinjerto) o de un donante (aloinjerto). Sin embargo, cuando se trata de grandes lesiones superiores a los 2 cm de longitud, no se han logrado resultados satisfactorios. Así que resulta estratégico identificar nuevas formas de reconectar los nervios seccionados y de estimular su reparación y regeneración.

Ante la imposibilidad de regenerar tractos en grandes lesiones nerviosas, los investigadores de la UPV han propuesto el empleo de un dispositivo multimodular denominado neurocable como solución a este problema.

Este dispositivo está constituido por biomateriales con forma cilíndrica de origen natural y/o sintético, en cuyo interior se disponen haces de fibrillas paralelas para facilitar la regeneración. De esta forma, la longitud del neurocable puede variar entre 0.6 y 50 cm en función del tamaño de la lesión empleando más o menos número de módulos cilíndricos.

"Cada neurocable es capaz de albergar en su interior células auxiliares para favorecer el crecimiento axonal, creando una estructura similar a la que tiene un nervio que no está dañado y que podría ser de ayuda para favorecer la recuperación funcional", ha explicado Cristina Martínez Ramos.

FUTURA APLICACIÓN

Diseñados y caracterizados in vitro en sus laboratorios -y patentados por la UPV-, el concepto de estos neurocables podría tener una futura aplicación en el tratamiento de patologías derivadas de lesiones en las estructuras tipo tracto del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, provocadas por traumatismos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes de tráfico y laborales o lesiones por armas de fuego, entre otras.

"La tecnología se ha caracterizado únicamente in vitro hasta el momento, con prototipos de implantes capaces de abarcar longitudes de lesión de alrededor de 2 cm. Los resultados prometedores in vitro nos han llevado a patentar esta idea, que debe ser validada mediante experimentos in vivo en modelos animales con grandes lesiones", ha destacado Martínez Ramos.