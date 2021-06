Oltra no ve "mala idea" que los altos funcionarios tengan que hacer público si se reúnen con lobbies

Así lo ha indicado la también consellera de Igualdad en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha indicado que este tema llegará al seno del gobierno valenciano "cuando esté maduro".

La vicepresidenta ha ido más allá y ha indicado que incluso "no le parecería una mala idea" que se extendieran las obligaciones de transparencia patrimonial también a altos funcionarios que toman decisiones técnicas o deciden adjudicaciones.

No obstante, ha considerado que para este tipo de modificaciones podría ser necesaria una norma con rango legal: "No creo que se puedan introducir por decreto". Respecto a la anonimidad del denunciante, ha indicado que ya lo prevé la propia ley, por lo que "una disposición de rango inferior no puede enmendar la plana a una de rango superior".