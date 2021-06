Iker Jiménez se emociona en directo en 'Horizonte' al ver las fotos de Anna y Olivia: "A mí me impresiona mucho"

Este jueves, Horizonte, el programa en el que Iker Jiménez habla sobre la Covid en Cuatro, ha cambiado un poco su contenido minutos antes de empezar a causa de la trágica aparición del cuerpo de Olivia, la niña de seis años que desapareció a finales de abril junto a su hermana, Anna, de un año, después que su padre se las llevara.

Durante más de un mes, tanto su madre como toda España esperaban que las pequeñas siguieran vivas, a pesar de que las investigaciones ya contaban con el parricidio. Pero este jueves se confirmó la triste noticia, e Iker Jiménez no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el caso.

Ha sido cuando hablaba con Joaquín Amills, portavoz de la familia y presidente de la Asociación SOS Desaparecidos, y mientras el programa iba intercalando imágenes de las pequeñas, momento en el que el presentador ha tenido que hacer un inciso.

"Voy a pedir a los compañeros que por favor no pongamos las fotos de las niñas. A mí es que se me hace...", he pedido y, acto seguido, ha guardado silencio y bajado la mirada porque se estaba emocionando. Entonces, Carmen Porter ha intervenido para seguir con el programa, pero enseguida Jiménez ha retomado su discurso.

"A mí me impresiona mucho. Sé que es la labor informativa que hacen los compañeros. Imagino que nadie se va a molestar por esto que digo, pero a mí me impacta mucho. Lo siento", ha explicado.

"Nos repondremos en lo que podamos. A mí es que las fotos, perdónenme, pero me descoyuntan un poco", ha añadido al final, tras despedir a su invitado, Joaquín Amills.