La Universidad de Extremadura valora que la EBAU se ha desarrollado de manera "normal" y sin "ningún problema"

A preguntas de los periodistas sobre la EBAU, que comenzó el martes, día 8, y ha continuado hasta el jueves, día 10, con la participación de unos 5.700 estudiantes repartidos en 19 sedes, Yuste ha hecho hincapié en que "no ha habido ningún problema" y en que este viernes se están repartiendo los exámenes entre los correctores.

Del mismo modo, la vicerrectora ha recordado que los días 21 y 22 de junio tendrá lugar la EBAU dentro de la convocatoria ordinaria pero en un plazo extraordinario para los estudiantes, un total de 11, que no han podido presentarse a esta convocatoria por motivos relacionados con la Covid, bien por positivos o por confinamientos, o por enfermedades justificables, y ha avanzado que el próximo lunes les darán los horarios, las sedes y dónde tendrán que presentarse.

EXAMEN DE MATEMÁTICAS EN LA EBAU

Por otro lado y sobre las quejas de algunos alumnos y padres en relación a la dificultad del examen de Matemáticas de la EBAU en la región, Yuste ha comentado que ha habido "prácticamente un movimiento nacional" y que estudiantes de Madrid, Valencia u otras comunidades "se han quejado también exactamente por el mismo examen", y que "siempre pasa algo así" a nivel nacional con algunas de las materias, otros años con Historia, pese a que cada universidad realiza su EBAU "de manera completamente independiente" con los criterios de la orden ministerial.

Asimismo, ha remarcado que "la dificultad o facilidad de un examen es algo totalmente subjetivo". "El examen cumplía perfectamente los modelos y la matriz de especificaciones, y es más en la Universidad no se ha recibido a día de hoy ninguna queja por parte de padres, de madres, de estudiantes, de centros", ha señalado, junto con que, de recibirla, "se contestará en los mismos términos" puesto que, como ha insistido, "el examen cumplía perfectamente con todas las indicaciones dadas y con los modelos".

Al respecto, ha dicho que "de hecho" el coordinador de Matemáticas ha hecho un informe "demostrando que es así" y que también se ha puesto a disposición de los padres o centros de Secundaria "para dar explicaciones y demostrar que esto es así, que se ha cumplido el modelo y que se cumple con la matriz de especificaciones".

Igualmente, ha agregado que también deberán esperar a ver la media en la materia "para ver si realmente eso nos puede demostrar que ha habido una subida o una bajada en la dificultad", pero que "ahora mismo en este momento" lo "único" que tienen son comentarios en redes sociales que "comentaban que el examen había sido difícil", algo que "puede ser".

"No lo sé, no podremos demostrarlo, lo único que sí podemos decir es que cumplía los modelos, estaba acorde a la matriz de especificaciones y que, por lo tanto, es un examen perfectamente válido y cumplía todos los requisitos", ha señalado la vicerrectora, para quien "no" cabe la posibilidad de repetir el examen y deberán esperar a que haya reclamaciones "que puedan demostrar científicamente, realmente, que esto es así y entonces se podría estudiar", aunque "es muy difícil" al cumplir el examen, ha reiterado, "tanto el modelo como la matriz de especificaciones".