El PPCV "valencianitzarà" la protesta nacional contra els indults a presos del procés amb actes a les tres províncies

Amb aquests actes, el PPCV pretén "valencianitzar les mesures de protesta liderades pel PP nacional per a denunciar la cacicada de Pedro Sánchez de voler utilitzar el secessionisme com a salconduit per a perpetuar-se en la Moncloa", explica la formació en un comunicat.

D'aquesta manera, els 'populars' valencians organitzaran taules de firma a València, Alacant i Castelló perquè, segons assenyalen, la societat "puga expressar en llibertat la seua opinió sobre alguna cosa molt greu que afecta a tots els espanyols".

A més, el PPCV vol subratllar "la importància de protegir la separació de poders com a garant de la llibertat, la democràcia, la concòrdia i el respecte a la Constitució". En la mateixa línia, recalca que amb aquests actes "vol expressar el seu màxim respecte a la llei i al pronunciament del Tribunal Suprem".

Per a açò, apunten, eixiran al carrer "perquè els valencians puguen expressar-se en llibertat sobre una mesura que, segons afirmen, "és una amenaça a l'Estat de Dret".