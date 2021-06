Alcoi descarta celebrar festes a l'octubre i ajorna definitivament els Moros i Cristians a abril del 2022

La decisió, que va ser presa en la vesprada d'ahir dijous en una reunió a la qual van assistir els primer trons de les 'filaes', es traslladarà al consistori perquè es formalitze i aprove en el ple municipal, segons ha informat l'entitat en un comunicat. Així mateix, les dates que ha proposat l'Associació de Sant Jordi són les tradicionals 22, 23 i 24 d'abril.

Igualment, l'assemblea ha aprovat per unanimitat per al pròxim any els càrrecs de capitans, alferes i Sant Jordiet que no han pogut eixir des de 2020. Es tracta de la segona suspensió definitiva que comunica el municipi d'Alcoi a causa de la pandèmia d'unes festes que són d'Interés Turístic Internacional.

Per la seua banda, Juan José Olina, president de l'Associació de Sant Jordi, ha indicat que, "encara que la situació millora i l'índex de vacunacions és realment positiu", no tenen "la garantia" de poder celebrar les festes com ells volen.

TRILOGIA FESTERA

Igualment, l'assemblea de l'Associació de Sant Jordi ha "aparcat definitivament" la possibilitat de celebrar la Trilogia Festera en 2021, però "arreplegarà propostes" per a "programar activitats festeres a l'octubre" d'enguany, ja que és el mes en el qual tradicionalment se celebren els actes de Mig Any.

"Tota idea serà ben rebuda, analitzada i posada en coneixement de la Generalitat perquè procedisca a la seua aprovació si és possible", afig l'entitat.