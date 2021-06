El 3,85% de los trabajadores de CyL declaró haber tenido algún accidentelaboral en los 12 últimos meses, 3,7% en España

En concreto y según este informe, en el caso concreto de Castilla y León 43.400 personas de 16 a 74 ocupadas o que trabajaron el último año que declararon haber tenido un accidente durante la jornada laboral o en trayectos hacia/desde el lugar de trabajo en los 12 últimos meses.

Por sexo, resultaron afectados el 3,95 por ciento de los hombres, 24.300 en total, porcentaje inferior a la media (4,1 por ciento en España), y el 3,72 por ciento de las mujeres, 19.100 en concreto, porcentaje superior en este caso a la media del país que se situó en el 3,3 por ciento.

Además y según este informe consultado por Europa Press, 94.000 trabajadores de Castilla y León declaró haber tenido alguna enfermedad laboral de los que 23.500, el 25,05 por ciento, consideran que esa enfermedad no limita sus actividades cotidianas mientras que 37.400 creen que "en cierta medida", el 39,83 por ciento, y 32.800 afirman que "considerablemente", el 34,90 por ciento, con un 0,22 por ciento residual que no sabe o no contesta.

Esos 94.000 trabajadores, el 32,48 por ciento del total, afirma haber tenido alguna enfermedad provocada o empeorada por el trabajo, 32,07 por ciento en el caso de los hombres y 32,88 el por ciento en el caso de las mujeres, mientras que 176.400, el 60,98 por ciento, afirma que no.

A nivel nacional, el porcentaje de personas que tuvo algún accidente se reduce al 2,4 por ciento si se tienen en cuenta solo aquellas cuyo accidente les produjo lesiones. Por sexo, el 2,8 por ciento de los hombres tuvo algún accidente laboral con lesiones, frente al 1,9 por ciento de las mujeres.

El INE destaca al respecto que un 4,4 por ciento de dichos accidentes con lesión durante la jornada laboral fue de tráfico. Por sector económico, el 57,7 por ciento de los accidentes en jornada laboral se produjo en el sector servicios, el 16,8 por ciento en la industria, el 8,9 por ciento en la construcción y el 3,1 por ciento en la agricultura.

Si se compara esta distribución con la de los ocupados por sectores se observa que la proporción de accidentes fue superior al peso del sector en la industria y en la construcción, e inferior en la agricultura y en el sector servicios.

En cuanto a la situación profesional de las personas que tuvieron algún accidente con lesión durante la jornada laboral, el 63,7 por ciento eran asalariados del sector privado, el 11,9 por ciento asalariados del sector público y el 10,9 por ciento trabajadores por cuenta propia.

El INE explica también que al observar la distribución de los ocupados por situación profesional, se deduce que la proporción de accidentes en los asalariados del sector privado (73,7 por ciento) fue superior a su peso sobre el total de ocupados (66,7 por ciento), al contrario de lo que sucedió en el resto de situaciones.