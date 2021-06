Hila defiende que la nueva zona de bajas emisiones "no es un Palma central"

En declaraciones a los medios, Hila ha pedido a la ciudadanía "entender que no hace falta ir en vehículo hasta el centro del centro de la ciudad, porque en las urbes europeas ya tampoco se hace".

El alcalde ha señalado que "el proyecto de crear una zona de bajas emisiones en el centro de Palma se ha planteado porque en el futuro la ley de cambio climático del gobierno central obligará a ello y para poder tener una ciudad del siglo XXI".

Este proyecto, ha añadido el alcalde, "es una buena propuesta" y ha puntualizado que "no se trata de una zona ACIRE porque no se impide a los vehículos que puedan circular por el centro de la ciudad si no que, lo que se hace es que, en vez de dar vueltas, los coches que se desplacen deban aparcar en alguno de los múltiples parkings subterráneos, de los que dispone la ciudad".

Con todo, ha asegurado, "que este proyecto también será positivo para el pequeño comercio porque, cada vez, más los ciudadanos quieren poder pasear y comprar tranquilos por la ciudad".