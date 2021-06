Algemesí declara aquest divendres dia de dol oficial per la mort de dos persones després de l'incendi d'una vivenda

Segons ha informat el consistori en un comunicat, durant aquesta jornada de dol les banderes onejaran a mitja asta en tots els edificis municipals en senyal de condolença a familiars i amics.

Des de la corporació municipal s'ha transmès el més sentit dolor, profunda tristesa i condolences als familiars i amics de les víctimes, a els qui es transmet l'afecte més sincer.

L'incendi es va originar en una vivenda d'Algemesí el passat dia 9 i es va saldar amb un home de 41 anys i la seua filla, de 15, morts, a més d'altres dos ferits, membres de la mateixa família.

A la mort del pare, en el mateix lloc dels fets, es va afegir aquest dijous la de la menor, que ha mort en l'hospital de la Ribera al que havia sigut traslladada. Els dos ferits són altres dos membres de la família: la dona i mare de les víctimes, d'uns 40 anys, i el germà, de huit, que es va llançar per la finestra.

Després de l'incendi, la Policia va detindre un home de 45 anys, habitant de la vivenda afectada per les flames. Sobre les 13.30 hores, l'home es va presentar en la Comissaria de Policia d'Alzira on va explicar la seua versió dels fets encara que finalment va quedar arrestat com a presumpte autor de l'incendi davant les investigacions i els indicis amb els quals explicaven els agents. El jutge ho ha manat a presó.

Les persones afectades pel foc eren residents en la vivenda contigua a la de l'incendi. A pesar que el foc no s'havia declarat en aquest pis, en obrir la porta els seus ocupants per a tractar de fugir, la casa es va veure inundada de fum i ja no van poder eixir.

El foc es va originar sobre les 6.30 hores, en una vivenda d'una segona planta d'un edifici de planta baixa més tres altures del bloc José Sales d'Algemesí. Els bombers van ser els que van haver de rescatar els adults i la jove que s'havien quedat atrapats en la vivenda afectada pel fum, mentre que l'altre menor, de 8 anys, es va llançar per la finestra per a fugir.