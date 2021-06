Puig sobre les primàries de PSOE-A: "Cadascun té el seu temps i les seues possibilitats d'actuar per l'interés general"

Així ho ha indicat el també president de la Generalitat en una entrevista en Onda Cero, on ha demanat "no dramatitzar" sobre les primàries del PSOE andalús, on els militants triaran entre Susana Díaz i Juan Espadas.

Per a Puig, "és bo que tornem a la democratització dels partits", per la qual cosa considera que "residenciar en la militància" l'elecció dels líders autonòmics és "molt important".

Així, el secretari general dels socialistes valencians ha considerat que el PSOE a Andalusia "necessita formalitzar una alternativa competitiva al govern actual, molt limitat per incorporació de l'extrema dreta". "A Espanya i a Europa, l'andalús és l'únic govern en el qual l'extrema dreta recolza al govern sense ruboritzar-se", ha agregat.

Respecte al Congrés Federal del PSOE que se celebrarà a l'octubre, Puig ha indicat que el secretari general, Pedro Sánchez, ha d'eixir "absolutament ratificat".