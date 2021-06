En la actualidad, la mayoría de niños nacen con un teléfono móvil debajo del brazo, los padres exponen a sus hijos desde muy pequeños al uso de las pantallas lo que provoca que la adicción a las nuevas tecnologías haya aumentado en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 25% de los niños de 10 años tienen un móvil, una cifra que aumenta al 75% con los niños de 12 años.

Los colaboradores de Espejo público han comentado este viernes la problemática de la adicción a las nuevas tecnologías y cómo pueden afectar al crecimiento y educación de los menores. El tertuliano Diego Revuelto ha apuntado a que algunos menores de edad están expuestos a una vida digital de la que ni siquiera son conscientes, padres y madres exponen a sus hijos en redes sociales para publicar algunos vídeos divertidos y no piensan en las consecuencias que esto puede acarrear en un futuro.

"Yo creo que en un futuro habrá muchos niños que denunciarán a sus padres por haberles una instrucción digital tan pronto", ha comentado la presentadora. Susanna Griso ha explicado que este tema es algo que siempre ha tenido muy en cuenta y que desde que sus hijos eran bien pequeños ella siempre ha intentando mantenerlos lo más alejados posible de la red.

"Siempre he vigilado mucho que no salgan mis hijos en las redes sociales. No sé si a raíz de que yo he sido muy precavida y que, encima, les ha tocado tener una madre conocida ellos tienen tirria absoluta, pero rechazo total", ha comentado la conductora del programa. La comunicadora ha explicado que a sus hijos no les gustan las redes sociales y que prefieren permanecer en el anonimato.

Griso ha aclarado que tanto sus hijos mayores tienen cuenta de Instagram pero que la tienen privada y tienen mucho cuidado con lo que publican. Tanto es el recelo de los adolescentes al uso de las redes sociales que hicieron ver a su madre el reportaje de Netflix, The Social Dilemma, en el que se narra gran parte de la problemática de la sobreexposición digital. "Muy recomendable, ellos me lo han hecho ver casi atada a la silla", ha añadido la periodista catalana.