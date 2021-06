Una productora estadounidense censura los "desnudos" de 'Drag Race España' en el tributo a La Veneno

Drag Race España se ha convertido en todo un éxito fuera de nuestras fronteras. Tras su aplaudido estreno, varias productoras y compañías han decidido emitirlas en otros países, teniendo una gran acogida por el público.

El debut de nuestras drags se ha convertido en el mejor valorado de las seis versiones internacionales que se han hecho hasta la echa, llegando a tener el primer programa una clasificación en IMDb de 9,1.

Uno de los puntos fuertes de esta versión es que muestra sin tapujos ni censura la gran diversidad que existe en el colectivo LGTBIQ+, sobre todo en lo referente a la identidad de género y las personas transgénero y no binarias, a diferencia del Drag Race original de Estados Unidos u otras versiones como la de Reino Unido. "Drag Race España es agresivamente queer y me encanta [...]. Esta va a ser realmente una de las mejores temporadas de la franquicia", escribía un usuario en Reddit.

Sin embargo, no todo es tan bonito como lo pintan. A pesar de ser la versión más valorada (superando a la original con un 8,4 en IMDb), no ha escapado de las garras de la moral estadounidense, que no ha visto con buenos ojos algunos de los outfits que pudimos ver en el homenaje a La Veneno.

El look de la discordia fue el tuck (forma de ocultar los genitales masculinos hacia la parte trasera del cuerpo para simular que se tiene genitales femeninos) de Sagittaria. Aunque fue uno de los momentos más memorables del programa, la productora original de Drag Race en Estados Unidos WoW (World Of Wonder), ha decidido censurarlo.

Category is… Tribute to La Veneno 💄



Serving their take on a timeless icon: @itsagittaria!#DragRaceEs https://t.co/eqYA2oUDig pic.twitter.com/pgwyW5UkiN — World of Wonder (@WorldOfWonder) June 6, 2021

Aunque no se vio ningún genital durante el desfile, el abultamiento de la zona era evidente, haciendo que los jueces bromeasen al respecto. "Nena, ¿qué te ha picado, una avispa?", comentó Paca La Piraña, intima amiga de la vedette Cristina Ortiz.

La misma Sagittaria ha bromeado sobre la censura en sus redes sociales utilizando uno de los momentos más icónicos de la serie Paquita Salas: "Le han pixelado el coño, pero se ve a la legua que es un coño".

Quienes tampoco se han librado de la censura norteamericana han sido Pupi Poisson e Inti, quien ha afirmado que es "to hot for the gringos" (demasiado caliente para los yanquis).

Sin embargo, Arantxa Castilla-La Mancha apareció en topless en la pasarela sin llegar a ser pixelada, a diferencia de sus compañeras que mostraron unos pezones "femeninos" hechos de silicona.

Category is… Tribute to La Veneno 💄



Serving their take on a timeless icon: @pupipoisson!#DragRaceEs https://t.co/eqYA2oUDig pic.twitter.com/32E1skYA6m — World of Wonder (@WorldOfWonder) June 6, 2021

La polémica ha aterrizado en las redes sociales, que ven este gesto un sin sentido y totalmente hipócrita. "Los gringos tienen una doble moral más grande su el muro de Trump", señalaba un usuario de Twitter.

Mientras tanto, otros se quejaban de cómo es posible que vendan armas en los supermercados sin ningún problema y después censuren algo que ni siquiera es pornográfico.