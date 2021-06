Puig: "Els indults no solucionaran res de manera immediata, però és un missatge positiu"

Així s'ha pronunciat Puig en una entrevista en Onda Cero, on ha apostat per tindre "lleialtat i confiança en el govern", i ha incidit que ell va defendre la postura que li va transmetre l'executiu de Rajoy davant el Comité de les Regions malgrat no estar d'acord.

Respecte als presos, Puig ha incidit que porten "un temps en la presó i cal actuar per utilitat pública", per la qual cosa s'ha posicionat a favor dels indults "si açò afavoreix una trobada per a aquest desacord".

"Altres vies de resposta ja sabem on ens han conduït. La foto de despús-demà no és la millor via per al retrobament", ha agregat, i ha considerat que "s'ha vist que, enfront d'una actuació, hi ha un resultat". En aquest sentit, ha agregat que "si algú incompleix l'estat de dret, cal castigar-lo: l'espai de la justícia cal garantir-ho, però ara toca l'espai de la política".

Puig ha recordat que "hi ha hagut pena i compliment de la pena". "No critique les sentències, però açò és una gràcia del govern per a facilitar situacions de retrobament", ha agregat.

En aquest sentit, ha incidit que el diàleg "no està condicionat" als indults, però serveixen per a "facilitar-ho". "Si al general Armadas se li va poder indultar, als presos de Catalunya també se'ls pot indultar", ha afegit.

Preguntat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, ha assenyalat: "De moment van a parlar els governs, i eixe és el plantejament. El senyor Puigdemont no està". "Hi ha una diferència, un va fugir i els altres es van quedar a assumir la seua responsabilitat", ha agregat.

FINANÇAMENT

D'altra banda, respecte a la negociació sobre el finançament, Puig ha afirmat: "M'agradaria que Catalunya estiguera asseguda en la taula multilateral sobre el model de finançament i que estiga en el Consell de Política Fiscal i Financera i la conferència i president".

Preguntat sobre una possible expansió del concert econòmic, per a Puig, si "el model de finançament futur passa per portar el concert a tot l'àmbit autonòmic, perfecte, però no es pot generalitzar la desigualtat".

"Jo respecte absolutament a la gent que està en contra dels indults com m'agradaria que em respectaren a mi. Ningú per defendre la posició que jo no defenc és fatxa, ni jo sóc un bolivariano", ha defès Puig que ha afegit que convé que d'alguna manera es "desdramatitze tota la tensió política que existeix".

Segons ha assenyalat Puig, "Espanya no és Madrid. Si som capaços de rebaixar el to dels debats, funcionaria millor el país". "Ací no es tracta ni d'estigmatitzar, ni de fanatitzar ni estar en posicions irreconciliables", ha agregat.