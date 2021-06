Sí, también hay un robot que friega el suelo de forma autómata y ahora está un 170 euros más barato

De las tareas de casa pocas se salvan de la etiqueta de aburrida y costosas. Si bien es cierto que hay algunas como planchar que se han convertido en las peores consideradas entre los españoles, hay otras como barrer y fregar que pasan desapercibidas. Pero, ¡quién dijo que quitar el polvo fuera fácil! Hay que respetar un orden concreto, que vaya de suelo a techo; usar los productos adecuados para no dañar las superficies; y, también, contar con las herramientas correctas para hacerlo de forma efectiva y veloz. Y, sí: los robots se han convertido en la ayuda que todos aspiramos a tener (¡y con la que cada vez más gente cuenta!).

Estas herramientas, si bien es cierto que no nos sirven para alcanzar el polvo de las zonas altas, son muy útiles cuando de barrer y fregar se trata: solo tenemos que hacer clic para conseguir que hagan ambas tareas por nosotros. Una gran ventaja para acabar a tiempo con los quehaceres domésticos que, además, no tiene por qué suponernos una inversión excesiva... ¡y si no que lo digan a Amazon! El gigante de las compras online ha rebajado el robot Braava, de iRobot, a mitad de precio para que te ahorres 179 euros en su compra. ¿Vas a renunciar a este ofertón?

IRobot Robot Fregasuelos Braava. Amazon

Por qué debería formar parte del batallón de limpieza

Fregar... ¡y pasar la mopa! Una de las ventajas de este modelo es que es capaz de hacer dos funciones. Por un lado, pasa la mopa para aspirar la suciedad antes de fregar y conseguir así mejores resultados. Por otro lado, una vez completada esta tarea, friega gracias a su depósito de agua. Asimismo, es capaz de limpiar toda la casa gracias a su sistema iAdapt que permite moverse por las habitaciones.

Una de las ventajas de este modelo es que es capaz de hacer dos funciones. Por un lado, pasa la mopa para aspirar la suciedad antes de fregar y conseguir así mejores resultados. Por otro lado, una vez completada esta tarea, friega gracias a su depósito de agua. Asimismo, es capaz de limpiar toda la casa gracias a su sistema iAdapt que permite moverse por las habitaciones. Para todo tipo de suelos. Este modelo está diseñado para adaptarse a todo tipo de suelos y limpiar toda la suciedad adherida en parqués, baldosas, piedra o madera laminada.

Este modelo está diseñado para adaptarse a todo tipo de suelos y limpiar toda la suciedad adherida en parqués, baldosas, piedra o madera laminada. Dos modos de limpieza. Gracias a los paños que incorpora, este robot friegasuelos permite conseguir dos modos de limpieza: por un lado, el que friega la suciedad y, por otro, el que elimina todo tipo de polvo. Aun así, si queremos conseguir los mejores resultados, hay que echar a lavar los paños.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.