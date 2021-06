JUST EAT

El coronavirus hizo del 2020 uno de los años más extraños que hemos vivido hasta la fecha. Nuestra vida se paró, y con ella todos los eventos que estaban planeados, entre ellos, la Eurocopa.

Este año se ha decidido celebrarse la EURO 2020 —que fue pospuesta por motivos sanitarios— pero de una manera un tanto diferente. Aunque siempre estos partidos han sido vistos desde la televisión de nuestros bares favoritos, en estos momentos es recomendable disfrutarlos desde la seguridad de nuestros hogares.

Para no perder el espíritu, Just Eat, la plataforma de comida a domicilio, y el diseñador Juan Vidal, se han unido para crear una exclusiva equipación para ver el fútbol en casa.

La equipación de Just Eat diseñada por Juan Vidal. JUST EAT

La equipación consta de dos piezas, polo y bermudas, estilo oversized, boxy y con mangas extra largas. Ambas prendas están confeccionadas con punto de algodón 100% ecológico, para un estilismo ante todo comfy, que continúa siendo tendencia también este verano. El uso de las rayas de color se inspira en las camisetas de fútbol retro y su color principal, el naranja, seña de identidad de Just Eat, dota de energía, juventud y vitalidad al conjunto.

La pieza luce varios parches de tejido bordado que hacen referencia a las insignias particulares de los escudos de fútbol. También está decorada con una pelota en blanco y negro, tres estrellas en el pecho y un número 1 en la espalda, en alusión al liderazgo de Just Eat, que además es el patrocinador oficial del evento. El resultado es un estilismo de carácter retro, pero con un look contemporáneo, ideal para disfrutar de la EURO 2020 en casa, pero también para fuera de ella, gracias a su fit oversized y casual.

Polo 'oversized' diseñado por Juan Vidal. JUST EAT

“Este proyecto ha sido todo un reto. He salido de mi zona de confort, trabajando con conceptos íntegramente deportivos, no habituales en mi forma de trabajo, pero que, al mismo tiempo, me ofrecen la ocasión de expandir mi creatividad y expresarme con un lenguaje nuevo. Y eso siempre es gratificante“, afirma el diseñador prêt-à-porter, Juan Vidal.

“Esta creación me ha permitido divertirme y liberarme de todo tipo de prejuicios a la hora de plantear el diseño. También, el hecho de trabajar con un concepto genderless, alejado de mi habitual universo femenino. Se trata de una prenda versátil, para todo tipo de ocasión y uso, que estoy seguro disfrutaré personalmente este verano”, añade.

Just Eat x Juan Vidal. JUST EAT

Con este proyecto, Just Eat y Juan Vidal aúnan moda, deporte, ocio y gastronomía, todo en un mismo look, con un objetivo claro: disfrutar, no solo de la EURO 2020, sino de los amigos y del hogar. La equipación perfecta para combinar con una buena comida y un emocionante partido de fútbol.

"Para Just Eat esta colaboración con Juan Vidal es toda una celebración del fútbol, de la EURO 2020 y también de nuestro acuerdo con la UEFA para todos sus eventos deportivos", explica Patrik Bergareche, Director General de Just Eat España. "Nos encanta que Juan haya diseñado una prenda unisex, porque para nosotros es muy importante patrocinar tanto los torneos femeninos como los masculinos. Nuestra marca es para todo el mundo, al igual que el deporte", añade.

La creación de Just Eat x Juan Vidal sale a la venta en unidades limitadas, que se pueden adquirir a partir de la semana del 14 de junio a través de la tienda online Es Fascinante por un precio de 150 euros. Además, los beneficios recaudados por las ventas de la equipación irán destinados a la Fundación del Sevilla FC, que colabora en España con la UEFA Children’s Foundation.