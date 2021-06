La Policia d'Alacant desplega a 300 agents per a combatre els botellons en el primer cap de setmana sense toc de queda

En concret, el reforç pretén controlar la celebració de botellons en la via pública per part dels joves, així com previndre festes amb aglomeracions i fer complir els aforaments en zones d'oci, segons ha informat la regidoria de Seguretat en un comunicat.

El dispositiu busca evitar el consum d'alcohol, per la qual cosa els agents realitzaran controls itinerants i es mouran pels llocs i zones que solen concentrar als joves com els castells, l'Ereta, les cales, cap de l'Horta, Golf i els voltants de la Platja de Sant Joan, així com en el Casc antic.

A més, la Policia Local desplegarà per a dur a terme tot el dispositiu a efectius de les unitats de Barrios, Tráfico, Usec, Fox, Canina i el Goir, així com del Servici Nocturn i de la unitat d'Atestats.

Així mateix, les cinc platges d'Alacant es controlaran amb agents per terra, mar i aire, reforçant també amb missatges per megafonia el respecte de les distàncies, l'ús de mascaretes quan es passeja, la primera línia de platja, i es patrullarà per l'arena amb els quads, amb llanxes i agents pels passejos.

Per tant, l'Ajuntament apel·la al compromís individual i comportament social de cautela i autoprotecció minimitzant els riscos, i adoptant mesures de reducció d'aforaments amb la finalitat d'evitar l'increment i possible transmissió de la malaltia.

El regidor de Seguretat, José Ramón González, ha assenyalat que "no es baixarà la guàrdia, i la Policia Local seguirà treballant per a evitar un retrocés en els avanços aconseguits enfront de la pandèmia, i es vigilaran els botellons per a previndre'ls".

Al mateix temps que ha demanat "seguir mantenint la precaució, les distàncies i minimitzar els risc de contagis, portem més de dos mesos en nivell de risc baix i el programa de vacunació està avançant a bon ritme pel que és necessari continuar garantint la seguretat i la salut de tots".

POLICIA NACIONAL

Per la seua banda, la Comissaria Provincial de la Policia Nacional d'Alacant també ha anunciat un dispositiu especial d'efectius, tant de policies uniformats com de paisà, en els llocs més freqüentats en horari de vesprada i de nit amb l'objectiu de previndre delictes de furt i robatoris.

La fi de les restriccions ha fet que aquests últims dies, sense limitació horària, des de la nit del dimarts s'haja detingut a 19 persones com a presumptes autors de diferents delictes de furt i robatoris amb violència en horari nocturn.

Així mateix, la Policia Nacional detalla que els mètodes utilitzats per a aquests robatoris al descuit són "el regateig", en la qual se simula una tertúlia sobre futbol o es recrea un regateig per a aprofitar el desconcert, o "la sembre", en la qual es deixa caure un bitllet al terra per a cridar l'atenció i poder apropiar-se de les pertinences. També l'ús d'un mapa com a "crossa" per a no ser descobert.