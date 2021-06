Mendia advierte de que el Gobierno Vasco "no asumirá" un traspaso que no conlleve la gestión "completa" del IMV

La vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, ha asegurado que la propuesta del Ejecutivo central sobre la transferencia a Euskadi de las competencias sobre el Ingreso Mínimo Vital "no es satisfactoria", y ha advertido de que el Gobierno Vasco "no asumirá" un traspaso que no conlleve la gestión "completa" del IMV. En todo caso, ha expresado su confianza en que finalmente se logre un acuerdo que permita a Euskadi una gestión "íntegra" de esta prestación.