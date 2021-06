Cecotec tiene la solución para una limpieza rápida, efectiva... ¡y barata!: su aspiradora escoba de menos de 40 euros

Conseguir una casa impecable es cuestión de invertir unas horas en llevar a cabo todas las tareas necesarias para ello... o de contar con los mejores aliados. Y no, no nos referimos a tener las zapatillas mopa para que todo el mundo se involucre en la limpieza del hogar, sino a emplear dispositivos que faciliten y hagan más eficaz el tiempo que pasamos dedicados a estas labores. En este sentido, los robots aspiradores han conquistado numerosos hogares por realizar una acción automática que nos evita tener que enfrentarnos nosotras a ella.

De hecho, son pocas las casas en las que no cuentan con ellos. Claro que, estos no pueden ser os únicos aliados en la limpieza puesto que, aunque dejan un suelo impecable, son incapaces de realizar otra tarea ya que no están diseñados para ello. Algunos modelos sí que incorporan un sistema de fregado para dejar el suelo completamente listo, pero no llegan a zonas como techos, esquinas o rincones difíciles. Aquí entran en juego las escobas verticales, unos dispositivos que han ido mejorando su diseño hasta conseguir muy poco peso para que podamos manejarla con facilidad

Aunque hay algunos modelos que incluyen muchos accesorios y suponen una gran inversión, también podemos encontrar propuestas como la de Cecotec: la Conga Thunderbrush 560 que ofrece tecnología ciclónica para acabar con la suciedad. ¿Quieres descubrirla?

La Conga Thunderbrush 560. Cecotec

Por qué elegir este modelo de Cecotec

Un diseño que se adapta. Entre las características más reseñables de este modelo de Cecotec cabe destacar su diseño todoterreno. Para empezar, pesa menos de dos kilos, para que podamos moverlo hasta para limpiar los techos, su largo cable de 4,5 metros permite aspirar de forma cómoda y su cabezal tiene dos posiciones posibles para adaptarse al tipo de suelo que tengamos (una para duros y otra para blandos y alfombras).

Sí, es convertible. Asegurar que cumple con nuestras expectativas de limpieza es una de las premisas de la marca y, por ello, la Conga Thunderbrush 560, se transforma con facilidad en una escoba vertical o en un aspirador de mano. En ambos casos emplea toda la potencia de succión de 600 W y su tecnología ciclónica para eliminar la suciedad. El cabezal de esta aspiradora está diseñado con tecnología 180º Twisted para ofrecer mayor movilidad e inclinación y su tubo ofrece 14 posiciones.

Las bolsas, cosa del pasado. Para evitar tocar la suciedad con las manos, desde Cecotec eliminan la bolsa para que, después de la sesión no tengas que sacarla y cambiarla. Aun así, recoge toda la suciedad e incluso retiene los alérgenos para expulsar un aire más limpio y saludable. Estos quedan atrapados en un gran depósito de 500 ML muy fácil de vaciar.

