El PRC se replanteará su apoyo al Gobierno si Sánchez no garantiza el abastecimiento a Santander

Mazón considera "de justicia" que la comunidad autónoma reciba los 4,9 hectómetros cúbicos de agua que pide, y "una ofensa para Cantabria difícil de explicar" no tenerlos garantizados, cuando otras comunidades como País Vasco y Cataluña tienen asegurados más de 100 "todos los años gratis".

"Da hasta vergüenza pedir estas cosas que son de sentido común", ha reconocido el diputado tras recordar que el pantano del Ebro, en su mayoría en territorio cántabro, tiene capacidad para albergar 540,6 hm3, con lo que la petición de la región de 4,9 -que se ajusta a lo que gasta Cantabria en verano y que es agua "de primera necesidad"- "no va a poner en riesgo el mundo". "Es una irracionalidad" cuando además el embalse "no baja de 120 ó 130", ha apostillado.

El regionalista, que atribuye gran parte de la situación a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, -"que crea incendios donde no hay necesidad" y que "se ha empecinado en perjudicar a Cantabria", ha dicho-, ha subrayado que mientras no se conceden estos 4,9 hm3, Cantabria tiene que estar "quitando agua" de sus ríos, lo que genera un problema de caudal ecológico en verano, y gastando "cientos de miles de euros". "O sea que es malo ambientalmente, técnicamente, económicamente, socialmente", ha resumido, tachando la negativa de "irracionalidad".

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el consejero de Obras Públicas, el también regionalista José Luis Gochicoa, Mazón ha anunciado que este miércoles preguntará en el Congreso a Pedro Sánchez por qué el Gobierno no cumple el acuerdo, alcanzado por "amplia mayoría -315 diputados votaron a favor-, de garantizar el trasvase anual y permanente de 4,9 hm3 del embalse del Ebro a la bahía de Santander.

Una "historia larga", ha señalado, recordando que en 2020 llegó al Consejo de Ministros un expediente para aprobar la transferencia "que se paralizó a última hora por motivos políticos", aunque "in extremis" se consiguió un hm3.

A raíz de esta decisión, con un informe favorable de la Abogacía del Estado, Mazón interpeló a Ribera y presentó una moción. "Los 26 hm3 del bitrasvase que hay que devolver los conceden, pero los 4,9 se niegan y el portavoz socialista alega que las necesidades de Cantabria están cubiertas y que se garantiza el suministro de agua a la cuenca de Santander", ha recordado.

"¿Devolver el agua que nos van a prestar, que previamente hay que subir al pantano, es tenerla garantizada?", se ha preguntado Mazón, que considera esta situación "una ofensa para Cantabria" porque su solicitud "no llega al 1%" de la capacidad del pantano y "un agravio comparativo".

"Estamos pidiendo una miseria para compensar la ocupación de terrenos que hubo en Cantabria y además sin necesidad de inversiones porque está hecha la instalación: es dejar bajar el agua", ha subrayado.

Por ello, Mazón preguntará a Sánchez por qué no cumple las resoluciones y "por qué esta ministra se ha empecinado en perjudicar a Cantabria en algo que no representa ningún coste".

"Algo de una importancia tan nimia es difícil de explicar", ha valorado el diputado, que cuestionará al presidente "por qué se complica la vida con cosas tan menores".

En función de la respuesta que reciba, el regionalista se "replanteará la situación" porque "no voy a permitir que una moción que se me aprueba en el Congreso, el Gobierno se la salte a la torera y no la respete, sobre todo cuando no hay ninguna justificación".

"Yo soy solo un diputado pero ha habido más de una ocasión en la que me han tenido que llamar; si quieren tenerme predispuesto y ser un amigo, tendrán que cumplir sus compromisos conmigo", ha advertido.

Y ha matizado que una cosa son los acuerdos del Gobierno regional de coalición con el PSOE, "que se están cumpliendo relativamente", pero con el Gobierno de España el PRC no tiene "ningún compromiso".

Tras apuntar que hay votaciones en las que "favoreces más a los socios o amigos", ha matizado que "si tienes un interlocutor que te engaña, entonces no querré tener nada que ver con ellos y no podrán venir a pedirme, como ocurre en ocasiones, mi apoyo en determinadas comisiones; cuando se aprueba, se cumple", ha remarcado.

"Vamos a ver si el presidente reacciona, le ordena al Ministerio que cumpla las resoluciones, y que sea justo", ha señalado, apuntado que en la reciente visita a Cantabria de la vicepresidenta, Carmen Calvo, "se mostró muy interesada" por la cuestión "y a raíz de esto no sé si estarán haciendo algún tipo de movimiento en La Moncloa", ha comentado.

Por su parte, Gochicoa ha explicado que Cantabria ha cumplido con el bitrasvase y por eso este verano tendrá el agua garantizada, pero ha denunciado que la situación es "injusta" porque el pantano está mayoritariamente en la comunidad y ésta no puede coger agua para la bahía de Santander.

"Esa solidaridad histórica" de la región ha demostrado con el resto de España, "no la está demostrando el Ebro hacia nosotros", ha lamentado, como así consta en un nuevo escrito que ha dirigido la comunidad a la ministra.

El consejero también ha puesto de relieve el coste energético y ambiental "importante" que supone esta medida. "No puede ser que estemos luchando por descarbonizar, por ahorrar energía y ahora estemos desplifarrando energía en vez de aprovecharla", ha subrayado, apuntado que este tipo de medidas -subir el agua- "no parece tener ningún sentido".

"Tener que detraer recursos de nuestros ríos cuando tenemos un agua almacenada en Cantabria y que no podamos utilizarla, cuando además teníamos un compromiso del Congreso y del Gobierno, que no se faciliten 4,9 hm3... Qué menos que tener ese margen de actuación para que no tener que andar todos los años detrayendo agua de nuestros ríos", ha observado. "Lo más seguro, fiable, garantista y lo más justo para Cantabria es conseguir esos 4,9 hm3", ha enfatizado.

"Si hay que bombear uno o dos hm3, no hay ningún problema, pero tener que devolver todo el agua parece un sinsentido y más en un momento en que el cambio energético y ambiental son tan importantes", ha remarcado.

Además, Mazón ha subrayado que estar bombeando para garantizar el abastecimiento a Santander en verano, para lo que Cantabria gasta dinero y "poluciona la atmósfera" al tiempo que gasta agua de sus ríos, "no es una solución". "La población estaría más tranquila si los 5 hm3 estuvieran garantizados", ha dicho.

Al respecto, Gochicoa ha enfatizado que garantizar los 4,9 hm3 "nos da una seguridad a futuro ante el cambio climático" porque así no debería utilizarse nunca el bombeo de Los Corrales de Buelna con el coste económico y ambiental que supone.