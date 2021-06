Las sandalias deportivas triunfan este verano: 3 modelos de menos de 30 euros para reivindicar las cangrejeras

En lo relativo a la moda, hay tendencias que siempre vuelven. ¿Quién te hubiera dicho que la camisa ochentera de tu madre se llevaría ahora con un tinte vintage? Así, y por mucho que Marie Kondo, la gurú del orden, nos anime a deshacernos de aquello que no utilizamos, son muchos los que guardan como tesoro verdaderas joyas de su juventud con la esperanza de que algún día se vuelvan a llevar y de que, por supuesto, les de la talla. Para ello, solo hace falta una buena dosis de paciencia y un armario bien ordenado (¡trucos mediante!) para almacenar todo.

Así, si el año pasado volvieron los collares y complementos de conchas, este verano el beige, el blanco y la moda noventera al más puro estilo Pretty Woman regresan a nuestros vestidores. Por ello, no es de extrañar que uno de los calzados más típicos de esta década protagonice las tendencias para lucir en los pies: las sandalias deportivas estilo cangrejeras. Son cómodas, estilosas y son capaces de encajar con casi todas las prendas estivales. Y si no, echa un vistazo a las propuestas que hemos encontrado en el ecommerce Krack Online.

El modelo Yosemite. Krack Online

El motivo principal por el que se han convertido en las sandalias favoritas del verano es el diseño ergonómico del que se sirven: una suela ancha que aísla la planta del pie del suelo y flexible para adaptarse a nuestra pisada, y tiras de tela y velcro para evitar las rozaduras y asegurar que se adapta a la forma de cada uno. Así, son el calzado perfecto para aquellos que buscan modelos todoterreno que nos acompañen en nuestra jornada, pero que, del mismo modo, combinen con cualquier look del street style.

Las clásicas negras nunca fallan. Krack Online

Además, entre los puntos fuertes de estas sandalias deportivas es que están disponibles en diferentes colores, desde los más básicos, como el negro, hasta modelos que combinan diferentes tonos, para que todos los usuarios puedan dar con el modelo que mejor se adapta a su armario o que mejor cumple con sus expectativas estivales. Sirva de ejemplo el modelo Zion que combina los pasteles en las diferentes tiras que sujetan el pie para darle un toque divertido a nuestras cangrejeras y restarle parte del aspecto deportivo sin renunciar a la comodidad ni a las tendencias.

El modelo Zion, en colores. Krack Online

