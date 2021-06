L'IVAJ convoca places en residències d'estudiants d'Alacant, Benicarló i Castelló per al curs 2021-2022

S'ofereixen les places lliures, seguint totes les recomanacions sanitàries i d'acord amb els plans de contingència i mesures enfront de la COVID-19, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat.

La Residència Juvenil Universitària La Florida d'Alacant ofereix un total de 46 places, totes elles en habitacions individuals. La Residència Juvenil Mare de Déu del Lledó de Castelló ofereix 19 places en habitacions dobles d'ús individual i en la Residència Sant Crist del Mar de Benicarló, es convoquen 21 places en habitacions dobles.

Les persones que sol·liciten una plaça en alguna de les residències juvenils hauran de tindre una edat compresa entre els 14 i 30 anys, tots dos inclosos, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

L'IVAJ realitza aquesta convocatòria anualment amb la finalitat d'afavorir les possibilitats d'allotjament i manutenció de joves que, per raó d'estudis o per a dur a terme activitats esportives, culturals o similar han de desplaçar-se fora del seu domicili habitual.

De la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) s'estableix que podran ser beneficiaris i beneficiàries d'aquestes places estudiants que cursen estudis conduents a títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana; que cursen cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerat o estudis universitaris així com estudiants estrangers que participen en accions de programes europeus o altres programes de cooperació internacional i joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o similar.

El programa oferit de residències juvenils inclou allotjament i pensió alimentària completa: esmorzar, menjar i sopar. L'allotjament es realitzarà d'acord amb les condicions particulars de cada residència.

Tant per als estudis universitaris com per als no universitaris, es considerarà curs acadèmic lectiu el que en el seu moment fixen l'universitat corresponent i la conselleria competent en matèria d'educació. Així mateix la plaça que s'obtinga s'estendrà fins a la finalització dels estudis oficials.

BAREMACIÓ I CRITERIS SOCIALS

Per a la baremació de les candidatures es consideren determinades situacions socioeconòmiques com la condició d'orfandat absoluta, la situació d'atur o parada laboral de tots els membres de la unitat familiar sense subsidi ni prestació; la situació de víctima de violència de gènere, de família acollidora, de família monoparental, de família nombrosa o la presència de germà-germana amb matrícula en la residència sol·licitada.

Cada sol·licitant haurà de presentar fins al 6 de juliol, degudament emplenat, un imprés de sol·licitud, que es podrà descarregar des del portal de l'IVAJ.