La Universidad de Murcia expone una muestra de retratos realizados por estudiantes de Bellas Artes

Esta exposición, que forma parte del proyecto de innovación docente 'Prácticas colaborativas virtuales en la práctica pictórica', ha sido coordinada por Salvador Conesa Tejada y se enmarca en la línea de actuación de metodologías colaborativas y participativas para el alumnado.

En palabras de Daniel Bascuñana, esta muestra pone de manifiesto "el poder simbólico del retrato, su capacidad de estimular nuestra identificación más inmediata" construyendo "un escenario plagado de espejos que no solo nos aguantan la mirada; además la interpelan".

"Estos retratos son espejos vivientes que nos arrastran a un entramado que exige un visionado activo y consciente. Estos espejos, con la vida propia que encierran, parecen estar diciendo: no me mires como me estás mirando, mírame como te mirarías", concluye.