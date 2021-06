Igualtat desestima totes les propostes d'Aerte sobre flexibilitat en les residències de majors

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha desestimat totes les propostes de flexibilització en els centres de majors que li havia sol·licitat L'Associació Empresarial de Residències i Servicis d'Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana (AERTE) davant la millora de la situació covid després de nou setmanes sense morts, segons ha informat la patronal en un comunicat.

La patronal demanava que es permetera el contacte físic entre residents i familiars, que s'inclogueren el personal de pràctiques en la vacunació i que es dugueren a terme proves PCR a les plantilles a la tornada de les vacances.

A més, reclamava l'eliminació del requisit de tindre vacunat al 95% del centre per a considerar-lo de vacunació completa i, per tant, no haver de fer aïllaments preventius amb persones vacunades, així com la possibilitat d'ocupar les 1.400 places de reserva lliures per a aïllament que "impedeixen atendre a moltíssimes persones que necessiten un recurs residencial".

No obstant això, lamenten que en la contestació al recurs de reposició plantejat per Aerte enfront de la resolució que regula els centres i servicis a persones majors de la Comunitat Valenciana del passat 8 d'Abril la Conselleria d'Igualtat desestima aquestes peticions.

Sobre aquest tema, el president d'Aerte, José María Toro, explica que moltes de les respostes remeten a la Conselleria de Sanitat i parlen de criteris tècnics, però "la realitat és que la vicepresidenta Oltra va dir la setmana passada que hi havia espai per a seguir avançant i, no obstant això, tot segueix igual".

En eixe sentit, constata que els residents, les famílies i els professionals "ja estan esgotats i no entenen que no es canvie la normativa" quan a més "veuen a polítics tocar-se o abraçar-se però a ells els diuen que no poden, no és èticament acceptable", retrau.

A més, segons les últimes dades facilitades per l'IMSERSO, la Comunitat Valenciana porta nou setmanes sense morts per covid19 en residències, la qual cosa és "una mostra més de l'eficàcia de la vacunació".

"El sector porta mesos demanant avanços en aquesta matèria. No entenem que ara hi haja veus dient que volem ocultar la situació de les residències perquè això no ha succeït. Hem sigut nosaltres els que hem hagut de notificar a la Fiscalia situacions que vulneraven els drets de les persones majors i els que hem demanat més visites, amb més persones, fins i tot en els centres amb brot per a mantindre la qualitat de vida de les persones ateses" afirma.

Dos mesos sense reunió amb Sanitat

AERTE també ha explicat que, a pesar de les sol·licituds dutes a terme, no hi ha hagut cap reunió del sector amb la Conselleria de Sanitat des del passat 23 de març. De fet, critica que l'última actualització del protocol sobre residències es va publicar "sense haver-lo treballat prèviament amb el sector".

"Açò està impedint avançar en els protocols i adaptar-los a la situació actual, la qual cosa va en detriment de l'atenció a les persones majors. La Conselleria de Sanitat ens està menystenint", assenyala.