À Punt celebra els seus tres anys "en un moment de consolidació i creixement"

Així ho va destacar el director general de la radiotelevisió pública valenciana, Alfred Costa, durant la gala celebrada en el Teatre Principal de València amb aforament limitat i mesures de prevenció per a garantir la seguretat dels convidats.

Entre els assistents a la "festa d'aniversari" de la televisió pública valenciana van acudir el president de la Generalitat, Ximo Puig; integrants del Consell; l'alcalde de València, Joan Ribó; els presidents de les diputacions d'Alacant i València, Carlos Mazón i Toni Gaspar; representants del món de l'esport (València CF, Vila-real i pilota valenciana). Com a amfitrions van estar Mar Iglesias, presidenta del Consell Rector de la CVMC, i Alfred Costa.

També van acudir nombrosos rostres habituals de la pantalla, presentadors de la televisió i la ràdio, productors i actors de sèries i pel·lícules valencianes.

"Tenim motius de celebració perquè, a pesar de totes les dificultats, complim tres anys en un moment de consolidació i creixement d'À Punt Mèdia. Aquesta festa ha sigut una abraçada a tots els que durant aquests tres anys han fet i fan possible les emissions d'una televisió pública valenciana de proximitat", va manifestar Costa.

"Amb la irrupció de la crisi sanitària -va prosseguir- transformem un repte en una oportunitat de demostrar que érem un servici essencial. No ho hauríem aconseguit sense l'esforç de la magnífica plantilla de professionals d'À Punt Mèdia".

La cerimònia va servir, a més, d'homenatge a aquelles persones que han cuidat de nosaltres durant la pandèmia. L'oncóloga Anna Lluch i la cap de l'UCI de l'Hospital Clínic de València Marisa Blasco van dirigir unes paraules d'agraïment als assistents en representació del personal sanitari.

La gala d'aniversari 'Celebrem 3 anys' va estar presentada per Àlex Blanquer i Lluís Cascant. La part musical va comptar amb les actuacions en directe de Samantha Gilabert, La Fúmiga, Pep Gimeno Botifarra i la guanyadora i finalista del talent show 'Duel de veus', Laura Sánchez i Guillem Mayo. L'espectacle també va incloure els monòlegs de l'actor Ferran Gadea i els presentadors Òscar Tramoyeres i Pepa Cases.

PREMIS I HUMOR

Un dels moments més divertits del Celebrem 3 anys va ser l'entrega de set premis que va sorprendre els assistents: el guardó 'el directe és així' per a Rosa Romero i Adrià Revert; 'Anar a bacs' per a Carolina Ferre i Eugeni Alemany; 'Atac de riure' per a Clara Castelló; 'Reporters tot terreny' per a José Coloma; 'Aquest concurs s'està eixint de mare' per a Eugeni Alemany; 'Roïns d'À Punt' per a Lola Moltó (Diumenge, paella) i premi 'Ací falta una bollideta' per a Màxim Horta i Maribel Gil.

La retransmissió de la gala va obtindre un 7,1% d'audiència. Una mitjana de 117.000 espectadors i espectadores van seguir des de casa per la televisió i el web la gala Celebrem3anys d'À Punt.