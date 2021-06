Cronología | Más de cuarenta días buscando en el mar a Anna y Olivia

Este jueves fue hallado en el mar en Tenerife el cuerpo sin vida de una menor que, a falta de las últimas pruebas forenses, corresponde al de Olivia, de 6 años, la menor desparecida junto a su hermana Anna, de un año, y a las que se busca sin descanso desde hace más de cuarenta días.

El pasado 27 de abril, Tomás Antonio G. C. no devolvió a sus hijas a la hora acordada con su expareja y le avisó por teléfono de que no las volvería a ver ni a él tampoco. Desde el primer momento, la Guardia Civil calificó de alto riesgo esta desaparición.

Estos son los principales acontecimientos en torno al caso:

27 DE ABRIL: Tomás G. C., padre de Anna y Olivia, de 1 y 6 años, respectivamente, no devuelve a sus hijas a su madre y expareja, Beatriz.

28 DE ABRIL: Conforme a la reconstrucción policial, Tomás zarpó del puerto de la Marina de Tenerife, donde tiene atracado un barco. Horas después, el barco es hallado a la deriva, sin ocupantes.

29 DE ABRIL: En el mar aparece flotando una silla infantil de retención en vehículos perteneciente a una de las niñas. Un día después, la Guardia Civil comunica el hallazgo de restos de sangre en la embarcación.

Se extienden las muestras de solidaridad hacia la madre de las pequeñas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, transmite, a través de Twitter, "todo el apoyo y cariño a la madre de las dos niñas... Seguimos con preocupación y atención las tareas de búsqueda".

30 DE ABRIL: Labores de búsqueda de las pequeñas en la isla y registros en la casa y una finca del padre de las menores en el municipio de Candelaria.

1 DE MAYO. El Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Güímar (Tenerife) ha dictado una orden de búsqueda internacional.

4 DE MAYO: El entorno de la madre divulga el primer vídeo de las niñas.

5 DE MAYO: Sospechas del entorno familiar respecto a que Tomás podría haber huido con sus hijas hacia algún país de Sudamérica.

14 DE MAYO: La madre difunde una carta en la que asegura que no parará hasta encontrarlas.

17 DE MAYO: La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, informa de que se incorporará un sonar y un robot submarino a la búsqueda.

Nuevo registro, el cuarto, de la casa del padre, esta vez con perros adiestrados en la detección de restos biológicos.

20 DE MAYO: La madre pide a su expareja "no alargar esta tortura".

23 DE MAYO: Parte del puerto de Vigo hacia Tenerife el buque oceanográfico Angeles Alvariño dotado con sonar y robot submarino, capaz de maniobrar hasta 2.000 metros de profundidad, para participar en las labores de la búsqueda.

25 DE MAYO: Cuando se cumplen cuatro semanas de la desaparición de las pequeñas, la madre afirma: “No hay palabras para describir cómo me siento”.

30 DE MAYO: El buque oceanográfico Ángeles Alvariño comienza las labores de búsqueda en el fondo marino.

7 DE JUNIO: Hallan una botella de oxígeno y una funda nórdica en la zona donde fue hallada la lancha. Al día siguiente se confirma que los objetos pertenecían al padre.

10 DE JUNIO: La Delegación del Gobierno en Canarias informa de que ha aparecido en el mar un cuerpo sin vida aparentemente de una menor en la zona de búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informa de que, a falta de pruebas médico forenses más determinantes, el cuerpo hallado corresponde "prácticamente con toda seguridad" a Olivia.

El cuerpo estaba a unos 1.000 metros de profundidad en el interior de una bolsa de deportes amarrada a un ancla. Junto a ella, se encontraba otra bolsa de deportes vacía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, muestran su dolor y solidaridad con la madre de las pequeñas.