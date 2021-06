Alicia Keys: "Me fui de compras con mi primer sueldo, me gasté 3.000 dólares, pero me arrepentí y devolví todo"

El hormiguero cerró la semana este jueves entrevistando a través de videollamada a la cantante Alicia Keys, que se conectó desde su casa en Estados Unidos para presentar su libro autobiográfico, More Myself, y explicar los detalles de su gira por nuestro país prevista para el 2022.

"En el libro cuentas que estás en la etapa de despertar y diferencias muy claramente la humildad de la modestia", destacó Pablo Motos: "Me di cuenta de que yo me escondía detrás de la modestia y empecé a cambiar la forma de pensar, empecé a recibir con los brazos abiertos las cosas bonitas que me sucedían", respondió la artista.

Pero lo primero que sorprendió al valenciano fue el piano en tono morado que tenía la neoyorkina en su casa: "Tu primer piano te lo regaló una vecina, ¿no?", preguntó el presentador. Keys le contó la historia.

"Ella se mudaba, tenía un piano que no se podía llevar y se lo ofreció a mi madre, para mí fue mi gran primera oportunidad. El piano es como mi gran amigo, lo adoro, me ayuda a conectar con los demás", afirmó la invitada.

El primer contrato de la estadounidense lo consiguió con 15 años, y Motos quiso saber la lección aprendió cuando lo negoció. "Era muy joven y había un piano precioso en la discográfica, Columbia Records".

"Me dijeron que si firmaba me lo regalaban, y yo dije que sí rápidamente. Afortunadamente tenía un buen manager y se encargó de comprobar que las condiciones del contrato fueran buenas antes de firmarlo", recordó entre risas.

Y tras el primer contrato, el primer sueldo: "No me lo podía creer, mis amigas me animaban a comprarme cosas, pero yo era muy cuidadosa porque me críe con poco dinero, al final me gasté unos 3.000 dólares en una cazadora, un cinturón y unas zapatillas", comentó Keys. "Pero como no sabía si era el primero y el último, si vendrían más... me arrepentí y lo devolví todo", rememoró riendo.

La invitada también le explicó a Motos como fue la pedida de mano de su marido, el rapero Swizz Beatz: "Yo no tenía ni idea, fue muy espontáneo. Se levantó muy temprano, cosa que nunca hace, y me mandó un mensaje para quedar en el puerto con unos amigos".

"Nos subimos a un barco y, después de nadar un rato porque soy como una sirena y es difícil sacarme del agua, fuimos a la parte delantera. Allí se puso de rodillas para pedírmelo", afirmó emocionada la cantante.

Además, el valenciano rescató una imagen en la que se puede ver a la cantante acompañada por Barack Obama y Bono en La Casa Blanca: "Nos invitó para hablar de un proyecto sobre retrovirales para África. Yo pensé que era una locura de vida... Bono se puso a tocar la guitarra y el presidente a cantar, que lo hace genial porque tiene estilo y actitud".