Bertín Osborne se sincera con Isabel Díaz Ayuso en 'Tu casa es la mía': "Procuro volver tarde a casa para no estar solo"

Este jueves se estrenó la nueva temporada de Mi casa es la tuya en Telecinco, y lo hizo con Isabel Díaz Ayuso como protagonista. Así, Bertín Osborne le hizo una entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la que intentó llegar a la parte más personal y oculta de la política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid contó que siempre le habían gustado muchos los niños, pero que, desde que había accedido a dicho cargo, se había vuelto aún más niñera, aunque veía complicado el ser madre y era una ambición que había ido dejando a un lado por su inestabilidad sentimental.

Por ello, fue inevitable hablar de las vidas amorosas de ambos. Ayuso contó que no consideraba que la política hiciera su vida amorosa más complicada, pues le facilitaba un día a día apasionante y sin rutinas, algo que ya experimentó al empezar a estudiar Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid: "Desde que entré en la facultad, no he tenido dos días iguales".

Además, dijo que siempre sabía cuándo salía de casa, pero nunca a qué hora volvería. Entonces, Bertín Osborne recogió una frase que le había escuchado en alguna ocasión y que consideraba excelente: “Uno se da cuenta de que el amor se acaba cuando no quieres volver a casa”.

En esa línea, el también artista comentó que él intentaba volver lo más tarde posible a su casa, pues nadie le esperaba en ella: "En casa estoy solo, casi procuro volver más tarde y así no estoy tanto tiempo solo".

.@bertinosborne: “En casa estoy solo, casi procuro volver más tarde y así no estoy más tiempo solo” https://t.co/Zd6hjTNfG5 #MiCasaAyuso pic.twitter.com/UmX2PiQQYb — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021

La presidenta recogió su idea, asegurando que era muy común el evitar estar solo para no pensar. Cabe destacar que el artista terminó la relación con su Fabiola Martínez, la modelo venezolana con la que tiene dos hijos, hace cerca de cuatro meses.