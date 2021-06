ERC suspenderá de militancia al concejal de Sant Climent Ismael Mora por presunto acoso sexual

ERC suspenderá de militancia al actual primer teniente de alcalde y cabeza de lista en las elecciones de 2019 en Sant Climent de Llobregat (Barcelona), Ismael Mora, por presunto acoso sexual.

Según han informado fuentes del partido, el pasado mes de marzo hubo una denuncia señalando a Mora como posible autor de un caso de acoso sexual, por lo que se inició el procedimiento establecido en el protocolo de la formación para la prevención y erradicación del acoso sexual.

Un primer informe señala, según las mismas fuentes, que los hechos "son graves", por lo que se procederá a suspenderlo de militancia de forma cautelar para seguir con la investigación, y se le pedirá que pase a ser concejal no adscrito.

De entrada, el partido ha abierto un expediente sancionador, una vez confirmados los fundamentos básicos de la denuncia. Sin embargo, no se le pedirá que devuelva el acta de concejal mientras no se aclaren los hechos denunciados, dejando la puerta abierta a retomar su actividad al grupo municipal si finalmente el resultado del proceso abierto es favorable a él.

El próximo lunes se abordará el caso en la ejecutiva nacional del partido, donde se confirmará la decisión, que será vigente mientras no se cierre la investigación abierta. Desde el partido no han dado datos sobre si la denuncia se dirigió a ERC o a un cuerpo policial, ni tampoco si la persona denunciante es o no militante de la formación.