Gabriela, hija de Bigote Arrocet, ataca a Terelu Campos y Carmen Borrego: "Son unos parásitos de su madre"

Tras dos años de la ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet, parece que el tema de esa pasada relación sentimental sigue abierto, pues siempre que la periodista es entrevistada le cae alguna pregunta sobre el humorista. Pero, por si no fuera poco, la hija del argentino también se ha pronunciado, de nuevo, sobre la que fue su familia política.

Gabriela Arrocet, que ya se dirigió a María Teresa Campos en una entrevista en la que le pidió que "cerrara el capítulo de su vida con su padre y le dejara tranquilo", ha vuelto a entrar este jueves en Sálvame con un objetivo claro: criticar a Terelu Campos y Carmen Borrego.

"La capacidad que tienen las hijas de coger la historia de su madre y agarrarse y no dejar de hablar de mi padre", ha criticado la invitada, que entró al programa por videollamada. "Terelu es la que merece la cuna y Carmen va a hablar delante de las cámaras".

"Las dos se ponen a confabular para ver cómo pueden dar entrevistas, testimonios. Parece que ellas estaban dentro de la relación metidas", ha continuado. Después, Paz Padilla le mostró un vídeo en el que recopilaban algunas de las declaraciones que habían hecho las hijas de la periodista contra ella: "No se atreve con mi madre, por eso va contra nosotras" o "a ella le interesa que su padre sea conocido en España por razones profesionales" son algunas de las cosas que le echaron en cara, lo cual ha molestado a Gabriela.

"Son unos parásitos de su madre. Todo el rato están hablando de su madre, son como dos lapas tratando de coger lo que pueden", ha sentenciado. Entonces, Kiko Hernández le ha afeado sus palabras cuando fue Edmundo Arrocet quien no tuvo respeto con María Teresa Campos al dejarla tirada en la estación de tren tras romper con ella por WhatsApp.

"Mira, es mentira, la relación había terminado antes, el WhatsApp fue solo un trámite", ha contestado la invitada de repente, dando una versión completamente diferente de lo que se había hablado hasta ahora. "Pero no quiero hablar de la relación de ellos dos, quiero hablar de las hijas".

"Si las tuviera delante, les diría que no tienen ni un poco de su madre, no le llegan ni a la suela del zapato. No tienen la elegancia de su madre", ha opinado. "Están utilizando a su madre para salir en televisión".

Entonces, los tertulianos le han comentado que eso era parecido a lo que hizo Bigote, pues incluso participó en Supervivientes cuando su relación estaba de plena actualidad. Sin embargo, ella ha rebatido eso diciendo que su padre "jamás ha chupado de la imagen de nadie".