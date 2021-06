L'Ajuntament d'Alacant habilita 80.000 euros per a la creació de 16 projectes d'investigació i innovació cultural

20M EP

NOTICIA

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant ha disposat una nova partida pressupostària dotada amb 80.000 euros per a subvencionar projectes culturals no lucratius i per a fomentar la investigació, la creació i la innovació de les arts, emmarcats dins del Programa de Cultura de 2021.