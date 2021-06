El personal funcionari de la Generalitat cobrarà l'increment retributiu del 0,9% en la nòmina de juliol

L'actualització prevista en la disposició transitòria tercera de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat s'aplicarà als empleats públics de la Generalitat així com al personal del sector públic instrumental i també al personal de l'Administració de Justícia, al docent no universitari de centres públics i concertats, al personal al servici de les universitats públiques i al personal de les institucions sanitàries depenents de la Conselleria de Sanitat.

En total, l'increment retributiu de 2021 afectarà a prop de 165.000 empleats públics, que suposarà un desemborsament de 82 milions d'euros, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Concretament, en la nòmina de juliol es cobrarà l'increment del 0,9% dels mesos de gener a juliol i en els mesos successius el salari dels empleats públics ja contemplarà aquesta pujada.

Des de les consellerias d'Hisenda i Justícia han confirmat a més que aquest increment no s'aplicarà a diferència d'altres exercicis pressupostaris als alts càrrecs ni a personal eventual.

"En un moment tan complicat per a l'economia valenciana com l'actual considerem que és un exercici de responsabilitat", ha apuntat Soler, qui també ha incidit que la paga al juliol "contribuirà a més a impulsar la recuperació durant els mesos d'estiu en una autonomia com la nostra on el turisme és un motor econòmic bàsic que s'ha vist fortament afectat per la pandèmia".

Per la seua banda, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha destacat que la Generalitat compleix d'aquesta manera amb el seu compromís de fer efectiva la pujada salarial aprovada pel Govern d'Espanya i que reconeix la tasca "fonamental" que el personal al servici de l'Administració Pública valenciana desenvolupa en la gestió dels servicis públics essencials.

Bravo ha aprofitat per a recordar que el personal de la Generalitat ha sigut fonamental per a fer front a la pandèmia i "ara ho serà també en el període de reconstrucció econòmica i social"