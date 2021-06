Localitzats tots els familiars dels afusellats de Quart de Poblet enterrats en la fossa 21 de Paterna

Els descendents de les persones soterrades en la Fossa 21 del cementeri de Paterna (València) estan més prop de recuperar les restes, després que s'haja pogut localitzar als familiars de 50 dels 76 afusellats pel franquisme entre el 15 i el 21 de juliol de 1939, tres mesos després que l'exèrcit revoltat entrara a Madrid i Franco firmara el comunicat que donava la guerra per acabada.

Nou dels represaliats són de Quart de Poblet. En la majoria de les ocasions se'ls va sentenciar a mort pel simple fet de ser membres d'organitzacions polítiques, sindicals i, en general, perquè constituïen o podien constituir un perill per al règim, segons ha explicat l'Ajuntament de Quart de Poblet en un comunicat.

En alguns casos, se'ls va acusar d'haver participat en 1936 en l'assassinat del mestre Crescencio Rodilla, fet que no es va poder demostrar. Així ho explica la presidenta de l'Associació de Familiars de la Fossa 21, Pilar Taberner: "En la documentació es pot comprovar que es va posar la mateixa causa a diversos acusats per a justificar la sentència, com en el cas del meu besoncle".

Taberner és neboda-néta de José Giner Navarro, conegut pel sobrenom de "el de la comare", perquè la seua àvia va ser matrona de Quart de Poblet. De professió jornaler, pertanyia a la UGT des de 1933 i a les Joventuts Socialistes des de 1936.

Pilar Taberner ha destacat que "no és casualitat que s'hagen pogut localitzar a tots els familiars de les persones de Quart de Poblet". "L'Ajuntament d'aquesta localitat ha ajudat des del primer moment, els hem tingut per a tot des de l'inici dels tràmits: ajuda en la licitació, suport informatiu, localització, etcètera", ha indicat.

Encara que han passat molts anys, encara queden vius 15 fills de les 76 persones "llançades a la Fossa de qualsevol manera sense taüts i sense cap tipus de mirament", ha detallat.

"És molt important que es realitzen com més prompte millor les mostres de saliva als descendents i així poder comparar l'AND amb el de les restes quan s'òbriga la Fossa. L'exhumació, a càrrec de l'Associació Científica ArqueoAntro, està previst que es realitze a la fi d'agost mentre que la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) és qui va a realitzar la identificació a través de l'ADN", ha assenyalat.

La responsable de seqüenciació d'ADN de la Fundació, Llúçia Martínez, espera que es comencen a arreplegar les mostres a la fi de juny. A més, ha recalcat que "el projecte és pioner a Espanya ja que es realitzarà una seqüenciació massiva, una tècnica mai utilitzada en aquest tipus d'identificacions". "Fins ara s'utilitzaven procediments moleculars però la seqüenciació massiva és més fiable i sensible", ha precisat.

LA FOSSA 21

En la Fossa 21 hi ha persones de diversos punts de la geografia espanyola: Paterna, Quart de Poblet, Catarroja (d'on són les úniques tres dones oposades en aquesta fossa), Bocairent, Calles, Cartagena, Mislata, Ontinyent, València, Vilarreal, Alfara del Patriarca, Benicarló, Jaén, Caravaca de la Cruz, Castelló, Tavernes Blanques, Benimamet, Burjassot, Huesca, Albacete, Madrid, Alacant, Alcacer, Bugarra, Llosa de l'Obipo, Manises, Picassent i Torrent.

Pilar Taberner ha sol·licitat ajuda per a localitzar les famílies dels 26 afusellats que encara no ha reclamat ningú. Aquelles persones que sospiten que puga tractar-se d'algun dels seus familiars poden posar-se en contacte amb la presidenta de l'Associació de Familiars de la Fossa 21 a través del mail pilitaberner@hotmail.com