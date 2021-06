San Sebastián pone en marcha una nueva campaña para combatir las agresiones sexistas, con gran presencia en redes

En rueda de prensa, la concejala de Igualdad, Ane Oyarbide, ha recordado que "estas campañas vienen organizándose desde hace ocho años y hoy siguen siendo absolutamente necesarias, máxime cuando en las últimas semanas son varias las denuncias por agresiones registradas en el país, también por desgracia en San Sebastián".

La campaña se difundirá hasta diciembre, fundamentalmente en redes sociales. Se han elaborado vídeos cortos con animaciones en torno al cartel y distinguiendo ámbitos como el trabajo, los transportes públicos, o la práctica deportiva.

Oyarbide ha señalado que las celebraciones festivas "son uno de los focos en los que las agresiones, los tocamientos, los comentarios machistas y demás tienen su caldo de cultivo", aunque ha recordado que "las mujeres, por el hecho de ser mujeres, también sufren agresiones en todo tipo de espacios, desde el ámbito laboral a las redes sociales, donde el acoso se ceba con personas de menos edad, el deporte como recientemente se ha visto con los insultos despectivos a una chica árbitro, o el transporte público".

En esa línea, ha recordado, entre otros ejemplos, que en 2018 se contabilizaron 1.161 denuncias de victimización en España, y la ciberdelincuencia sexual supuso el 83,2% de estos delitos, y en 2019, la Ertzaintza recibió 422 denuncias por violencia sexual fuera del ámbito familiar, mayoritariamente de mujeres menores de 30 años.

"Con todos los antecedentes apuntados, está clara la necesidad de seguir impulsando campañas de este tipo para recordar que las mujeres no somos objetos, que nuestros derechos y nuestra libertad están por encima de todo y que cuando decimos no, es un NO en mayúsculas, sin matices", ha subrayado la edil.

De este modo, ha destacado que "la respuesta social, la autodefensa, el apoyo de las instituciones y del entorno son claves en la batalla contra estas actitudes, contra estos delitos". Por ello, a lo largo del año se organizan talleres de autodefensa y otras materias en la Casa de las Mujeres de San Sebastián.