Vox saca adelante su propuesta para instalar aparcamientos de bicicletas en Salobreña

El portavoz municipal de Vox en Salobreña, Manuel Martín, expuso la propuesta destacando el uso de este vehículo, cada vez más frecuente entre la población: "En países europeos, que ni de lejos tienen nuestra climatología, el uso de la bicicleta hace años que está normalizado", ha apuntado, especificando que desde laAadministración pública se debe poner a disposición de la ciudadanía herramientas para facilitarle la utilización de este vehículo.

Según ha explicado Martín en una nota de prensa, la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, mostró su disposición desde el principio para la aprobación de la moción y aseguró que su partido lo tenía entre sus planteamientos para el municipio.

Martín también ha agradecido el apoyo de los partidos y ha mostrado su deseo de que "esta aprobación no caiga en el olvido y pronto se convierte en realidad", resaltando que "los aparcamientos para bicicletas no son elementos caros, que supongan un elevado gasto. Tampoco modifica la ordenación de la vía pública por lo que no debería ser complicada su colocación".

Ha aprovechado la ocasión para mencionar la falta de un carril bici que facilite la circulación. "Se hizo un intento en el vial central aunque con muchos fallos, puesto que tiene hasta escalones. Pero esperemos que sea sólo el inicio de una nueva ordenación urbanística más moderna en Salobreña".

La moción incluía la búsqueda de fondos entre las distintas administraciones supramunicipales para la colocación de estos aparcamientos así como fomentar entre las empresas la instalación de los mismos con el posterior agradecimiento público.