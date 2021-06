Mazón critica la "madrilenyofòbia" de la Generalitat i insta Puig a treballar en la recuperació del turisme

Mazón, en la VIII Jornada de Turisme de Benidorm, ha lamentat la fòbia als madrilenys que existeix al seu juí per part del Botànic a l'hora de rebre a visitants madrilenys en un moment "clau" per a la recuperació econòmica del sector.

"El del Partit Socialista de la Comunitat Valenciana amb la 'madrilenyofòbia' recolzada per Compromís comença a ser quasi ridícul i un sainet", ha retret el 'popular', arreplega la institució provincial.

De la mateixa manera, no entén "com es pot culpar la Comunitat de Madrid d'elevar la mitjana nacional de contagis i de voler impedir que vengen els turistes a la nostra Comunitat, si hi ha altres dos autonomies governades pel PSOE amb pitjors dades epidemiològiques".

El candidat ha criticat "aquest nou atac" al sector turístic de la província i de la Comunitat després que durant tota la pandèmia el Consell haja "criminalitzat a l'hoteleria amb mesures desencertades que han perjudicat el col·lectiu i que no s'han sostingut en informes epidemiològics, científics o tècnics".

"Madrid no és la comunitat amb pitjors xifres d'Espanya, sinó la cinquena del territori nacional, un fet que posa de manifest que eixa mania per criminalitzar-la no té cap sentit. Cal treballar, preparar i negociar, però no tirar les culpes a qui no les té", ha reclamat.

És més, Mazón ha retret al Consell que "a punt d'iniciar la temporada estival haja despedit a 3.000 sanitaris justament quan més i millor hem d'atendre als visitants que produeixen impacte econòmic i que necessitem que vengen per a reactivar el turisme de la Costa Blanca".

I s'ha preguntat sobre la raó "per la qual s'està penalitzant i volent fer política amb la Comunitat de Madrid quan ací no s'estan fent ben els deures ni s'està negociant amb el govern britànic perquè els turistes d'aquest país puguen vindre i tornar adequadament".