Sara Sálamo e Isco Alarcón, agentes inmobiliarios: así es la empresa de propiedades que han montado

Sí, es cierto que aún no han pasado por el altar ni se han dado el "sí, quiero", pero Isco Alarcón y Sara Sálamo ya han pasado por casi todas las fases de una relación cuando hablamos de personalidades famosas: se han mudado juntos, se demuestran constantemente que se quieren, tienen dos hijos en común, Theo y Piero, y han montado una empresa inmobiliaria en mitad de una pandemia mundial.

Tal y como han desvelado en exclusiva desde Vanitatis, el centrocampista malagueño del Real Madrid y la actriz canaria que acaba de estrenar en toda España El año de la furia ya están pensando en el futuro, porque, a excepción hecha de algunos portentos físicos, los futbolistas profesionales no suelen estar en la élite más allá de los 35 años (tanto ella como él ya han cumplido este 2021 los 29 años), a no ser que se dediquen a algún puesto técnico o incluso dentro de la comunicación, y la interpretación es un oficio tan sacrificado como voluble e inconstante y lo mismo puedes estar ahora mismo en el candelero que estar varios meses o incluso años sin encontrar un papel.

Por ello, para salvaguardar también el porvenir de los dos pequeños de la casa (Theo cumple en un mes los dos años mientras que a Piero le restan un par de semanas para alcanzar los seis meses), la pareja se ha interesado tanto en el mercado de la vivienda que han decidido tener una carta bajo la manga. Y, tal y como las están jugando, todo hace indicar que son unos ases.

Fue hace unos meses, una vez superada la etapa del aislamiento domiciliario por culpa de la pandemia, cuando decidieron llevar a cabo la operación y estampar su firma en la creación de Isla Noviembre SL, su proyecto conjunto que aparece en el registro bajo el apéndice 'Agentes de la propiedad inmobiliaria'. Y el domicilio fiscal es una prueba irrefutable de quiénes están detrás de la empresa, pues se corresponde con la vivienda que comparten ambos en la zona de La Moraleja desde que al poco de comenzar a salir se fuesen a vivir allí.

Constituida el 6 de octubre de 2020 con un capital social inicial de 375.000 euros, quedaba la cuestión de elegir qué clase de administradores iban a ser, decantándose finalmente por la opción mancomunada. Id est: cuando deban tomar decisiones que afecten al conjunto de Isla Noviembre SL deberán estar de acuerdo, "pero no tienen por qué llegar a consenso de forma colegiada votando según una normativa pactada", tal y como explican en el susodicho medio.

Pues bien, parece ser que por ahora están siempre de acuerdo porque su proyecto no tiene todavía ni un año (solo ocho meses) y ya avanzan viento en popa a toda vela, se podría decir, habiendo conseguido hacerse hasta el momento con hasta cuatro pisos en el centro de Madrid, con una actividad continuada que comenzó muy pronto y para la que se pusieron las pilas, si bien más tarde han quitado el pie del acelerador.

Únicamente les hicieron falta 17 días para adquirir la primera vivienda a nombre de la empresa: un piso de tres habitaciones y 92 metros cuadrados en uno de los barrios más céntricos de la capital. Pero ese no era su único frente puesto que, aún sin acabar aquel octubre, apenas un par de días más tarde, ya firmaban la segunda.

En este caso, un piso de dos habitaciones y 77 metros cuadrados -también en el centro de Madrid-. Lo curioso es que el 29 de octubre, apenas una semana después, ejecutaban la compra del piso contiguo. Es decir, Isla Noviembre SL tenía en propiedad los pisos A y B de la octava planta de un mismo bloque residencial.

Ya solo quedaba la última casa que Isco Alarcón y Sara Sálamo, como agentes inmobiliarios, tienen registrada y que fue adquirida el 26 de noviembre. Este último activo de su sociedad tiene una superficie de 76 metros cuadrados y comparte con el resto de Isla Noviembre SL que está situado en Madrid centro.