Multen amb 4.000 euros a dues persones per exhibir banderes franquistes en la marxa d'España 2000

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha imposat a dues persones sengles multes de 4.000 euros per exhibir banderes franquistes en la via pública durant la marxa convocada per España 2000 el passat 12 d'octubre en el barri valencià de Benimaclet.

Es tracta de les primeres sancions que s'imposen per actes d'enaltiment del feixisme, tipificats com a infracció molt greu en la llei valenciana de Memòria Democràtica i amb una multa prevista d'entre 2.001 i 10.000 euros, i segons han assenyalat a EFE fonts de la Conselleria són pioneres a Espanya.

El procediment sancionador es va iniciar a partir de la denúncia de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià per l'exhibició pública de banderes amb escut franquista durant la citada manifestació.

Les resolucions de sanció declaren a totes dues persones autores de l'exhibició de banderes franquistes en la via pública i "per tant, de l'exhibició d'elements contraris a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes", de conformitat amb l'article 39.1 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la conveniència de la Comunitat Valenciana.

Segons el citat text, els denunciats van presentar al·legacions, que van ser desestimades, en les quals "no neguen els fets ni la seua participació en aquests, sinó que sol·liciten l'arxivament de l'expedient en entendre que aquests textos no són constitutius de la infracció imputada i que no existeix cap dada que acredite la seua assistència a la manifestació".

Al·legaven que en el reportatge fotogràfic aportat "només apareixen banderes d'Espanya amb el lema 'Govern dimissió' i que la bandera amb l'àguila de Sant Joan no és ni preconstitucional (vigent des de 1977-1981), ni anticonstitucional (ja que l'escut apareix en la CE)".

Les resolucions detallen que "l'exhibició d'elements contraris a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes en la manifestació del barri de Benimaclet, al costat de l'exhibició de simbologia nazi, la bandera de la falange, les salutacions feixistes i les torxes, converteix aquesta manifestació en un acte de promoció i exaltació en públic de la dictadura franquista".