La Asociación de Hoteles de Castilla y León pide al Ayuntamiento de Salamanca una reducción del IBI para el sector

Según una nota de prensa remitida a Europa Press, esta entidad registró en el consistorio, el pasado mes de noviembre de 2020, un escrito en el que pedía al alcalde, Carlos García Carbayo, que "valorara realizar una reducción de impuestos como el IBI".

En el documento hecho público, la asociación ha reseñado que "los alojamientos de Salamanca llevan ya más de un año con una reducción del 75 por ciento en sus ocupaciones y de más del 80 por ciento en su facturación".

El coste medio fijo al mes de un hotel, abierto o cerrado, oscila entre los 8.000 euros de los establecimientos más pequeños, a los 35.000 euros de los alojamientos con más capacidad, ha continuado en la nota de prensa.

"Estos costes han minado nuestra tesorería y hemos tenido que solicitar financiación externa, endeudándonos, para poder mantener nuestras empresas durante los últimos 14 meses", ha explicado al respecto el presidente de la asociación, Carlos Díaz.

Ante esta situación, la organización empresarial ha asegurado que "el Ayuntamiento se ha limitado a contestar a la asociación, a pesar de contar con el respaldo de 50 alojamientos de la ciudad, con una carta firmada por su concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, en la que explica todas las ayudas que han puesto en marcha", unas medidas que, tal y como ha reseñado la entidad empresarial, "no han sido significativas" para sus empresas, ya que cuentan con unas características que "nada tienen que ver con otros negocios del sector turístico por los elevados costes fijos que soportan los hoteles, abiertos o cerrados y que oscilan entre los 8.000 euros de los establecimientos más pequeños, a los 35.000 euros de los alojamientos con más capacidad".

PROGRAMA '2X1'

Con respecto al programa 'Salamanca 2x1. Redescubre la Ciudad', la asociación ha indicado que "se trata de una subvención a la que hay que descontar la importante comisión para la agencia intermediaria y los gastos que suponen el alojamiento de los clientes que se beneficien de dicha subvención, lo que reduce aún más el poco impacto que puede tener sobre los negocios".

"Somos conscientes de que el Ayuntamiento de Salamanca no puede ayudar a todos los sectores que están inmersos en esta crisis, por lo que no pedimos ayudas. Pero sí pedimos que, si no se nos ha dejado trabajar, no se nos cobren los impuestos o no, al menos, de forma total", ha añadidoCarlos Díaz.

OTROS MUNICIPIOS

En la misma nota de prensa, ha puesto como ejemplo que el Ayuntamiento de Valladolid ha bonificado por segundo año consecutivo el 95 por ciento el IBI de "todos los alojamientos de la ciudad" y que el de León lo ha hecho en un 50 por ciento.

"Muchos municipios más pequeños de toda la región han reducido o eximido del IBI del año 2020 y el 2021 a los alojamientos, lo que ha ayudado a paliar la grave situación económica de los hoteles", ha añadido.

"La situación empieza a ser tan crítica que las empresas que consigan llegar a finales de verano tendrán que reorganizar sus estructuras con drásticas reducciones de plantillas que llegarán al 50 por ciento, ante la falta de apoyo económico a un tejido empresarial que da empleo directo a más de 12.000 trabajadores en Castilla y León", ha concluido la asociación.