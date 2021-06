Zagra pide a la Junta un paso alternativo para "no quedar aislado" por las obras de la A-4154 Loja-Ventorros

En una comparecencia en la puerta de la sede de la Junta en Granada, la regidora ha considerado que el itinerario planteado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta "no es el más lógico" por ser una opción "insufrible" para quien opte por ella.

Así, ha insistido en la necesidad de contar con esa vía alternativa, toda vez que el municipio de Loja y su alcalde, Joaquín Camacho (PP), está "tramitando autorizaciones de paso" para que, según ha especificado Gámiz en una nota, "en determinados supuestos sí se pueda acceder y pasar por el tramo en obras. Como en el caso de propietarios o arrendatarios de cortijos que necesiten utilizar la carretera por motivos de trabajo o residencia, por el cuidado o alimentación de animales o para el cuidado de cosecha".

"Unas autorizaciones para el paso por la carretera en obras que tramita el alcalde de Loja pero que a mí, como alcaldesa de Zagra la Junta ni siquiera me ha dado esa posibilidad, discriminando así a las y los vecinos de mi pueblo", ha denunciado Gámiz quien se ha preguntado que si el motivo será porque ella es una alcaldesa socialista o bien porque "creerán que las y los vecinos de Zagra no se ven afectados, que no se ponen enfermos y requieren del uso de ambulancias o de transporte público, o que no tiene actividades económicas ligadas a la explotación de la tierra o de los animales".

Tras pedir una respuesta a la Delegación de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta en Granada durante estos días, la alcaldesa ha registrado este jueves un escrito dirigido al delegado del ramo, Antonio Granados, y al del Gobierno andaluz en la provincia, Pablo García, para que quede constancia oficial de dicha solicitud de información y de reunión.

"Llevo una semana intentando contactar con Granados para cerrar una reunión, que a día de hoy ha caído en saco roto", ha remarcado Gámiz quien ha reclamado una "solución a los inconvenientes que va a generar el corte de 14 kilómetros de carretera que va a durar, nada más y nada menos que tres meses y medio".