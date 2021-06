El jurat popular declara culpables del crim de Godella als pares dels xiquets assassinats

El jurat popular ha declarat culpables als pares acusats per l'assassinat dels seus dos fills (Amiel, de tres anys i mig, i Ixchel, de només sis mesos) en un ritual practicat en una casa de camp a Godella (València) el 14 de març de 2019.

Així ho ha determinat en el seu veredicte el jurat que ha deliberat durant dos dies després del judici per aquests fets, que s'ha celebrat des del passat 31 de maig a la Ciutat de la Justícia de València, segons el qual consideren que els dos van participar en la mort, en les lesions que van costar la vida als xiquets, i que tots dos els van enterrar.

La Fiscalia ha demanat penes de 50 anys de presó per a Gabriel Salvador C. A. -25 per cada crim- i 25 anys d'internament mèdic per a María G. M., inimputable en patir una esquizofrènia de tipus paranoide.

El jurat estableix, a més, que cap dels dos hauria de poder acollir-se a cap benefici penitenciari durant el compliment de la pena i que tampoc podran ser indultats.

El crim es va cometre entre les 22.00 hores del 13 es març de 2019 i les quatre hores de l'endemà, quan la parella va banyar als seus fills en la piscina de la seua casa per a purificar-los i, posteriorment, els van propinar forts colps al cap amb un objecte contundent o contra el sòl.

Els xiquets van patir traumatismes cranioencefàlics, amb múltiples fractures cranials i lesions encefàliques que van desembocar en la mort. Després d'això, la dona acusada va enterrar als xiquets en diferents localitzacions de la parcel·la on es troba l'habitatge.

Aquesta vivenda estava situada en una parcel·la envoltada de terrenys de cultiu i disposava d'un xicotet jardí, a més de la piscina. En eixe precís jardí és on María va admetre enterrar-los.

María ha declarat que havia matat als seus fills a petició de Déu. No en va, els metges han sol·licitat que eixes declaracions no es prenguen per unes certes en haver-les declarat en estat de confusió.

Va pensar que va ser la secta que els perseguia

La presumpta assassina ha relatat que en la nit de l'assassinat va trobar als xiquets morts, va pensar que va ser la secta i els va enterrar. Va despertar a Gabriel i, després d'explicar-li el succeït, es va deslligar una forta discussió en la qual va intentar matar-la però va aconseguir escapar.

Per part seua, Gabriel ha sostingut en totes les seues entrevistes que va ficar al llit als xiquets aquella nit abans d'anar-se’n al llit, negant la versió dels fets que va aportar María.

La parella d'acusats compartien creences místiques-religioses i afirmen creure que una secta perseguia, assetjava i abusava sexualment dels seus fills, a més de que tenien la intenció de segrestar-los, segons el relat del ministeri públic.