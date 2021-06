PP tilda de "desastre" la atención integrada de salud en C-LM y Junta responde: "Son maestros de la mentira"

Este cruce de acusaciones se ha producido cuando el pleno de las Cortes debatía la interpelación relativa a la política general seguida en relación al Programa 412D -atención integrada de la salud-, presentada por el diputado del PP Juan Antonio Moreno.

Moreno ha calificado de "incomprensible" que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no quiera" recuperar la carrera profesional sanitaria en la región, al tiempo que ha pedido también solucionar el problema de los interinos del Sescam. Igualmente, ha hablado de la Atención Primaria para asegurar que es "un error" que la teleconsulta sustituya a la consulta presencial.

Asimismo, ha criticado la "pasividad" del Gobierno regional ante "el incesante" aumento de las listas de espera en Castilla-La Mancha, y se ha hecho eco de las protestas de los profesionales del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, en donde "los pacientes se hacinan por los pasillos durante horas". "Aunque a los trabajadores del hospital se les impida concentrarse hoy, nosotros sí vamos a reivindicar sus preocupaciones, porque son para mejorar la atención a los pacientes".

EL "OPORTUNISMO POLÍTICO" DEL PP

Por su parte, el consejero de Sanidad ha lamentado que el PP aproveche "todas las ocasiones" para decir "siempre lo mismo". Así, ha asegurado que el PP trae el Programa 412D a la sesión plenaria como "excusa" para poder "hacer cualquier tipo de critica con carácter general". "Oportunismo político y mediático y con ventajismo y mucho partidismo que es lo que pretenden hacer".

Ha explicado el consejero que la actividad en su conjunto en el sistema sanitario ha crecido un 60 por ciento con respecto al 2014. "Hay más personas, hay más tecnología y hay más infraestructuras, en definitiva, estamos trabajando con este Programa 412 y con el resto del presupuesto para tener más futuro y más confianza".

Asimismo, ha afirmado que en 2014 en Atención Primaria se invertía el 13,6 por ciento y hoy en 2020 el 26 por ciento, "casi el doble". "Son maestros de la mentira", ha señalado refiriéndose a los 'populares', a quienes ha dicho que cuando gobernaron consiguieron "cero acuerdos" en sanidad con los sindicatos. "No consiguieron encaminar a la sanidad, sino, por el contrario, despedir a más de 3.000 profesionales y ahora se quieren convertir en maestros de una sanidad que solo persiguen con el insulto y con el desprestigio".

También ha intervenido en este punto el parlamentario de Ciudadanos David Muñoz, quien defendido la ley de reserva estratégica de productos sanitarios de la región después de que el PP haya asegurado que no se ha ejecutado ni un euro. "En Cs no sentimos muy orgullosos de esta ley, una herramienta que sirve para que no tengamos que volver a ver a sanitarios con bolsas de basura".

Ha apuntado que Moreno tiene "un papelón" porque está acusando a un gobierno cuando la gestión -ha advertido- que hizo el PP en materia sanitaria "deja mucho que desear", palabras que, ha precisado, no quieren decir que la gestión del PSOE esté "siendo buena". "En Castilla-La Mancha llevamos una década perdida en políticas sociales", ha denunciado Muñoz, quien ha pedido, entre otras cosas, replantear el modelo de Atención Primaria.

Por parte del PSOE, José Antonio Contreras ha dejado claro que el Gobierno socialista no está en contra de la carrera profesional y ha asegurado que se ha hecho un "esfuerzo titánico" para contratar profesionales durante la pandemia. Además, ha asegurado que la mayoría de los profesionales están atendiendo de manera presencial a sus pacientes y ha dejado claro que no se va a recortar en sanidad.

Igualmente, ha admitido que hay muchas cuestiones que mejorar y ha dicho que el Gobierno regional va a seguir trabajando por el bienestar de los castellanomanchegos a pesar de "los palos" que le pongan en la rueda.