¿Cómo ha sobrevivido Vueling al peor verano para el turismo?

El verano pasado el sector turismo recibió un duro golpe. Las cifras reflejan cómo el sector experimentó una caída cercana a los 40.000 millones de euros en el verano de 2020. En concreto, en el mercado español se dio un 75 % menos del tráfico aéreo, hubo cerca de 5.000 hoteles cerrados y más de 875.000 personas afectadas.

Una compañía como Vueling, cuyo sector de acción es el turismo, vivió esta crisis en primera persona y desde el centro del huracán. ¿Cómo pudo enfrentarse a estas cifras (que le supusieron cerrar el 90 % de sus operaciones) y sobrevivir? En este artículo se explican las claves del éxito de la empresa durante este difícil periodo y el CMO de Vueling, Manuel Ambriz, indica los puntos en los que hicieron especial esfuerzo.

Afortunadamente, tal y como relatan desde el site Think with Google, la compañía ya había empezado su proceso de transformación digital y su estrategia de marketing basada en datos les ayudó a centrar los esfuerzos de marketing en clientes potenciales de alto valor y maximizar el ROI en un momento tan crítico. Si quieres conocerla más a fondo, no te pierdas la entrevista a Ambriz.