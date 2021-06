Adéu als contenidors en part de Ciutat Vella: quinze plataformes mòbils recolliran el fem de 19.00 a 23.00 h

Part del districte més antic de València, el de Ciutat Vella, dirà adéu pròximament als contenidors i als camions de fem en els seus estrets carrers. L'Ajuntament de València, a través de l'àrea d'Ecologia Urbana, ha dissenyat un nova modalitat de recollida de residus domèstics per a la part nord del districte de Ciutat Vella que contempla eliminar els contenidors actuals i substituir-los per un sistema de retirada selectiva mitjançant plataformes mòbils que comptaran amb depòsits per a cada tipus de deixalla (orgànic, envasos, vidre, i paper i cartó, així com piles i oli en les més grans).

La iniciativa contempla situar i retirar cada dia aquestes plataformes, un total de 15, en diferents punts d'aquesta zona de la ciutat perquè els seus veïns puguen depositar en elles els residus en un horari determinat establit entre les 19.00 i les 23.00 hores. El sistema s'implantarà pròximament, després de la campanya informativa que es durà a terme per a donar-lo a conéixer a tots els veïns i entitats de l'entorn.

Així ho ha explicat aquest dijous el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, en la roda de premsa en la qual ha presentat aquest model "pioner", basat en l'experiència del mateix tipus duta a terme en el centre de Palma de Mallorca. El consistori valencià ha mantingut contactes amb el mallorquí per a "conéixer de primera mà" aquesta experiència, que s'ha considerat "molt exitosa" i que ha "disparat les taxes de reciclatge i millorat el paisatge urbà".

El vicealcalde Sergi Campillo, en la presentació de la iniciativa. Ayto. València

"És un sistema més car que el contenidor però té molts avantatges" per a Ciutat Vella "per protecció patrimonial, reducció de la contaminació acústica --s'usaran vehicles elèctrics i no hi haurà moviment de contenidors--, millora del paisatge i augment de les taxes de reciclatge", ha exposat Campillo, que ha manifestat que "tot són avantatges".

El responsable municipal ha explicat que es destinen 900.000 euros a l'any per al funcionament del sistema, en concret, 750.000 per a les plataformes mòbils (mitjans mecànics i humans, i adquisició i amortització de la maquinària) i 150.000 per a la recollida porta a porta dels establiments.

La zona nord de Ciutat Vella engloba "el nord del Carmen, el nord de la Seu i un tros xicotet de la Xerea". L'edil ha dit que "la idea és anar expandint aquest sistema a altres zones del districte conforme es vaja comprovant el seu funcionament i coneixent els seus resultats, a més d'explicar que s'ha triat el nord d'aquest districte per a estrenar la iniciativa per les seues "característiques especials, amb una trama de carrers que en molts casos dificulta la instal·lació de contenidors i poder reciclar de manera adequada".

Campillo, que ha subratllat la intenció de "cuidar els barris" i "millorar la gestió dels residus", ha afirmat que no hi ha una data concreta d'inici del nou sistema i ha ressaltat que es posarà en marxa quan finalitze la campanya informativa. Aquesta començarà amb reunions amb les entitats --veïns, comerciants i falles-- de Ciutat Vella i seguirà amb informació "porta a porta" entre els seus veïns.

"Aquest sistema s'anava a implementar a la fi del passat any però és un canvi important i hem decidit donar-li voltes i que no quede solt cap serrell. Per això, no hem posat data d'implementació. Volia tindre-ho tot lligat i ben lligat", ha asseverat el vicealcalde, que ha insistit en la importància que tindrà informació per a donar a conéixer la proposta.

"Informació, informació i informació", ha assenyalat Sergi Campillo com a objectiu, al mateix temps que ha destacat que s'ha de comunicar tant com funcionarà el nou sistema com que "es retiraran els contenidors de la via pública" i que se substituiran per plataformes mòbils que estaran en determinats punts "unes hores al dia".

Una de les plataformes de contenidors mòbils. Ayto. València

Recollida porta a porta per a comerços

L'edil ha comentat que durant la campanya informativa s'explicarà als comerços i altres establiments que no podran usar el sistema, atés que s'implantarà només per a "residus domiciliaris". Ha precisat que per als comerços i establiments hi haurà un "servei extra" de recollida de residus, també selectiva, porta a porta.

Campillo ha precisat que es comptarà amb 15 plataformes mòbils --ha apuntat que "sempre" hi haurà una "de reserva per si fa falta-- que se situaran cada dia en diferents punts del nord de Ciutat Vella, amb una "distància adequada entre elles" per a garantir proximitat als domicilis i facilitar l'accés dels veïns. L'edil ha agregat que el nou sistema està contemplat per a 4.000 habitants.

Aquesta nova modalitat de recollida de residus funcionarà els 365 dies de l'any, de 19.00 a 23.00 hores --Campillo ha comentat que s'ha tingut en compte que hi ha entorns declarats Zona Acústicament Saturada (ZAS)--. A més, es comptarà amb cinc remolcs per a instal·lar i retirar cada plataforma --l'edil ha indicat que cadascun posarà i llevarà tres plataformes, de manera que algunes es col·locaran i retiraran abans i altres després--.

Retirada de contenidors

La nova iniciativa portarà a retirar dels carrers del nord de Ciutat Vella 43 contenidors grisos de restes generals, 20 d'envasos, 14 de paper i cartó i tres de vidre --el vicealcalde ha recordat que per als establiments de la zona hi ha un servei de recollida de vidre porta a porta que es mantindrà--.

Per a donar a conéixer el sistema, a més de la campanya prevista, en principi amb una duració de 24 dies, s'instal·laran monòlits informatius en els punts de recollida on se situaran les plataformes que explicaran com usar el nou servei; es distribuiran fulls informatius i cartells en cada portal; es col·locaran adhesius en els punts que deixen d'ocupar els contenidors indicant que ja no estan i on està la plataforma més pròxima, i hi haurà un set informatiu amb personal per a oferir totes les dades.