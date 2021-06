La música se acerca a la UCI del Hospital La Salud

Este evento forma parte de un proyecto que la organización no gubernamental está realizando junto a la fotógrafa Ana Palacios para la revista National Geographic a nivel internacional sobre la humanización de la sanidad, según ha informado la ONG en un comunicado.

Josefina es una paciente de Hemodiálisis que reconoce que estar ahí día sí día no tantas horas es pesado y cansado. Durante el micro-concierto ha cantado y participado con ilusión. "Me he alegrado mucho porque para toda mi familia la música ha sido fundamental y esto me ha ayudado en mi estado de ánimo. Es una de las pocas cosas por las que vale la pena seguir viviendo", ha expresado.

En la UCI, tanto José como Rosa han disfrutado mucho del micro-concierto. "Ha sido una grata sorpresa", ha dicho José. Pero el caso de Rosa ha sido paradigmático de lo que la música puede provocar en un paciente. Sufre una insuficiencia respiratoria y se encontraba mal cuando han entrado los músicos. Sin embargo, en cuanto se han puesto a su lado a cantar ha mejorado de forma inmediata y ha acabado pidiéndoles una canción, dándoles las gracias y mucho más animada.

La hermana Júlia Bustos, miembro del comité de dirección de La Salud, ha calificado la iniciativa de "fenomenal". "La música ayuda mucho y ha quedado demostrado hoy con Rosa que estaba mal y ha sido ponerle la música y venirse arriba. Ha pedido hasta un vals. ¡Era otra!", ha exclamado.

Tanto la supervisora de Hemodiálisis, Paqui Hernández, como la de la UCI, María José López, han reconocido que "la música siempre ayuda a los pacientes, siempre funciona y les sube el ánimo". "Si tienes sensibilidad para sentir la belleza de la música ayuda mucho", han añadido.

MÚSICOS POR LA SALUD

Músicos por la Salud es una organización que ayuda a las personas más vulnerables a través de la música. "Contribuimos a mejorar su estancia en hospitales o centros sanitarios. Acompañamos a personas en situación de especial vulnerabilidad ya sean pacientes, familiares o personal sanitario", ha explicado la ONG.

Una misión coherente con los valores del centro y con el proyecto de Pastoral que está llevando a cabo con acciones como la del acompañamiento a pacientes y familiares.

Músicos por la Salud cuentan con músicos y realizan acciones especializadas para apoyar a los pacientes y a los sanitarios en las diferentes áreas como la UCI, Hospitales de Día, hemodiálisis, salud mental o pediatría.

"La música está presente en todas las culturas, acompañando a la humanidad desde sus orígenes. Es una actividad en conexión con las emociones. Y desde los antiguos egipcios hasta la actualidad, la música se ha integrado con resultados de éxito en el ámbito sanitario", ha asgeurado.